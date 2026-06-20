Más de 55 mercantes y 17 millones de barriles de crudo pasaron hoy Ormuz, afirma EE.UU.

Washington, 20 jun (EFE).- El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) afirmó este sábado que 55 buques mercantes y 17 millones de barriles de petróleo pasaron hoy por el estrecho de Ormuz, sin hacer alusión al cierre declarado por Irán debido a la violación del alto el fuego en el Líbano.

"El paso seguro a través de esta vía navegable internacional se mantuvo garantizado hoy, con el tránsito de 55 buques mercantes que transportaban grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo hacia los mercados mundiales", dijo el Centcom en un comunicado.

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Según el comando central, el nivel de amenaza a la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz se redujo a moderado tras el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que advierte sobre "la presencia de minas" y la "presencia naval mientras continúan las operaciones de limpieza".

El Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC) emitió esta semana "un aviso confirmando el paso seguro para todas las embarcaciones a lo largo de una ruta designada" y, según el Centcom, el tráfico de buques comerciales en el estrecho de Ormuz aumentó el 20 de junio.

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"Las fuerzas estadounidenses permanecen presentes y vigilantes para garantizar que se cumplan y respeten todos los aspectos del acuerdo con Irán, y que este se mantenga plenamente vigente y efectivo", manifestó el comando central, con sede en Florida.

El pasado 18 de junio, tras la firma del memorando de entendimiento, Estados Unidos anunció el levantamiento del bloqueo que había impuesto al tránsito de barcos a puertos iraníes durante la guerra.

El acuerdo preliminar estipula la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, y el inicio de un periodo de negociaciones, previstas para este domingo en Suiza, para alcanzar un acuerdo nuclear.

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo.

El ministro de Exteriores de irán, Abás Araqchí, partió hoy a Suiza para reclamar a Estados Unidos el cumplimiento del memorando de entendimiento que, según Teherán, ha sido vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano.

lfp/fpa