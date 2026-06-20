Los reparos de EEUU a compartir la IA más avanzada resaltan la dependencia europea

Madrid, 20 jun (EFE).- Las restricciones impuestas por EE.UU., por motivos de seguridad nacional, para que otros países accedan a los modelos más avanzados de Inteligencia Artificial (IA) han afectado ya a Anthropic, una de las compañías punteras del sector, y han agudizado la preocupación en Europa por su dependencia tecnológica.

Aunque de momento Anthropic ha cerrado el acceso a todos sus clientes, sin discriminar por nacionalidad, la normativa estadounidense se dirige específicamente a los extranjeros, lo que podría impedir en el futuro a los países europeos contar con una tecnología básica para la ciberseguridad y la competitividad de sus empresas.

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En este ambiente de preocupación, los líderes del G7 (los más desarrollados del mundo) se reunieron el pasado miércoles en Évian (Francia) con directivos de grandes empresas tecnológicas como OpenAI, Google o la propia Anthropic para buscar fórmulas seguras de cooperación en el ámbito de la IA.

Según David Sanz, socio responsable de IA, Análisis de Datos y Tecnologías Emergentes de la firma de servicios profesionales KPMG en España, lo "relevante" de lo ocurrido con Anthropic es que muestra que "un servicio crítico" para empresas e instituciones se puede interrumpir por la decisión de un tercero, en este caso de la Administración de EE.UU.

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En su opinión, la "lección clara" para Europa es que debe diversificar sus proveedores tecnológicos, aunque manteniendo siempre la alianza con EE.UU., ya que la mayor parte de los "modelos frontera" (los más avanzados) provienen de empresas estadounidenses.

Sanz apunta que existen modelos europeos, como los diseñados por la empresa francesa Mistral, que pueden proporcionar alternativas y reducir el riesgo operativo de empresas e instituciones.

El pasado 12 de junio, Anthropic desactivó el acceso a sus modelos Mythos 5 y Fable 5 para cumplir una directiva del Departamento de Comercio de EE.UU. sobre control de las exportaciones tecnológicas.

La directiva ordenaba suspender el acceso a cualquier ciudadano extranjero, incluso los residentes en Estados Unidos, pero, ante la dificultad de segregar a sus clientes por nacionalidad, la compañía optó por cerrar el grifo a todos.

La suspensión se produjo días después de que Anthropic pusiera a disposición de los suscriptores de su servicio Claude el modelo Fable 5, el más avanzado.

Fable 5 está basado en el modelo Mythos, sobre el que Anthropic alertó en abril al considerar que poseía capacidades que ponían en riesgo los sistemas de ciberseguridad en sectores como el financiero.

La propia Anthropic había defendido que el Gobierno de EE.UU. debía contar con la capacidad de bloquear algunos desarrollos de la IA que implicaran riesgos de seguridad.

Ante esta situación, la Comisión Europea (CE) recalcó hace una semana que la decisión de Anthropic -empujada por las exigencias de EE.UU.- pone de relieve la necesidad de la Unión Europea (UE) de reducir su dependencia tecnológica.

"Esto subraya aún más la necesidad de la soberanía tecnológica de Europa y demuestra la importancia de nuestra legislación vigente en materia de ciberseguridad e IA", subrayó el portavoz comunitario Thomas Regnier.

El pasado miércoles, al término de la cumbre del G7, el presidente francés, Emmanuel Macron, avanzó la intención de los países más desarrollados de crear una plataforma de cooperación entre las democracias en el ámbito de la IA.

A principios de junio, la CE había presentado un paquete legislativo para impulsar a las empresas europeas de servicios en la nube y para garantizar el suministro de chips.

David Sanz considera que la UE se mueve en la "dirección adecuada", pero puntualiza que, para lograr sus objetivos, Europa necesita inversión y no solo discursos.

Uno de los puntos críticos es, a su juicio, la insuficiente capacidad de las empresas tecnológicas europeas para captar financiación, ya que los desarrollos ligados a la IA son muy intensivos en capital y exigen inversiones elevadas.

Según algunos expertos, la negativa de EE.UU. a compartir ciertos desarrollos tecnológicos impactaría sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad, por ejemplo en el sector financiero, y, en términos más amplios, en la competitividad de las empresas.

Los modelos de la clase Mythos son capaces de detectar puntos vulnerables en los sistemas informáticos a una velocidad sin precedentes.

En el caso del Fable 5, aunque modelos anteriores como Claude Opus siguen operativos, su eventual pérdida restaría competitividad a las empresas europeas, ya que se trata de un modelo capaz de resolver tareas complejas en un tiempo récord.