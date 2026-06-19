Sánchez reclama a la UE que no dé pasos atrás en valores, sino adelante en integración

Bruselas, 19 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este viernes a la Unión Europea (UE) que no dé ningún paso atrás en sus valores y principios, y que dé pasos adelante en integración.

Sánchez lanzó este mensaje en la rueda de prensa que ofreció al término de la reunión del Consejo Europeo en la que los líderes de los Veintisiete abordaron asuntos como el próximo presupuesto comunitario.

Este presupuesto defendió que debe servir para avanzar en ese objetivo de integración, aunque insistió en su idea de que tiene que ser mucho más ambicioso de lo que se ha planteado hasta ahora.

El Gobierno español ha venido calificando de insuficiente tanto la propuesta planteada por la Comisión Europea para ese presupuesto como la que ha presentado la presidencia chipriota del Consejo de la UE y de la que lamenta que haga recortes sobre la primera.

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Abogó el jefe del Ejecutivo por más recursos para políticas muy características de Europa, como la agrícola o la de cohesión, pero a la vez con todo lo que tiene que ver con la competitividad, vinculado con la transformación digital y la transición ecológica.

De la misma forma, instó a lograr un verdadero mercado único, una armonización y simplificación de la legislación para ello, y seguir negociando acuerdos comerciales como los cerrados con Mercosur, México o la India.

Sánchez alertó de que Europa no será una potencia geoeconómica si no tiene músculo financiero para serlo y por ello llamó a construir esa soberanía financiera.

Rechazó además las voces que achacan la falta de competitividad de la UE a la protección del medio ambiente o la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores, poniendo a España como ejemplo, ya que subrayó que ha apostado por esas políticas y es una de las economías que más crecen.

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Los Veintisiete debatieron sobre el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y Sánchez mostró su satisfacción por el hecho de que se esté "en el principio del fin" del conflicto.

Pero defendió que la Unión Europea tenga un papel más relevante en Oriente Medio, donde criticó la política de "tierra quemada" de Israel y su "sistemático atropello" de los derechos humanos y del derecho internacional.

Por ello, volvió a defender que la UE suspenda su acuerdo de asociación con este país.

Además de reiterar su apoyo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Sánchez se refirió al debate existente sobre la figura que debe representar a la UE en unas posibles conversaciones de paz con Rusia y coincidió con lo expresado por el presidente del Consejo, António Costa.

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Costa precisó que la UE no aspira a mediar en las futuras negociaciones con Rusia con vistas a un acuerdo de paz en Ucrania porque no puede ser neutral, pero defendió la necesidad de establecer un "canal diplomático" de comunicación con Moscú.

En rueda de prensa explicó que quería "aclarar malentendidos", tras confirmarse los primeros contactos de su equipo con el Kremlin, y subrayó la importancia de hablar directamente con Moscú, algo que opinó no implica entrar en "competencia" con otros actores.

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Sánchez coincidió en que lo que ha hecho Costa es abrir esa canal diplomático y no ha iniciado ninguna negociación de paz, y en que el papel que puede desempeñar Europa no es de mediación.

Bruselas, 19 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este viernes la regularización de inmigrantes que está llevando a cabo España ante las críticas que otros líderes europeos hacen a ese proceso y a los que instó a que "hablen con el Vaticano".

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Sánchez hizo esas consideraciones en rueda de prensa al término en Bruselas de la cumbre de los Veintisiete, que en la cena de trabajo que compartieron la noche del jueves vivió un intercambio de opiniones sobre la política migratoria de la UE y el proceso de regularización de inmigrantes que está llevando a cabo España.

Ante las informaciones sobre la tensión que se vivió en esa cena por las críticas a esa regularización por parte de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, fuentes diplomáticas europeas relataron que fue un intercambio de impresiones.

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El propio jefe del Ejecutivo quiso rebajar la existencia de esa tensión y señaló que lo que hubo fue un debate sobre migración que considera necesario.

Sánchez aseguró que la política migratoria española está dando resultados y defendió el proceso de regularización de inmigrantes en España, que recordó que está apoyado tato por la patronal como por la iglesia católica.

"Yo soy claro y se me entiende perfectamente. Habrá personas que no compartan esta visión, pero quienes viven ya en nuestro país y están contribuyendo a su desarrollo económico, merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano", subrayó.

Cree el presidente del Gobierno que hay bastante desconocimiento sobre la realidad migratoria en España porque la gran mayoría de quienes están solicitando su regularización son personas procedentes de países latinoamericanos.

Todo eso dijo que fue lo que explicó en la cena de líderes ante el planteamiento que algunos hicieron.

"Nosotros encantados de hablar, debatir y compartir las experiencias de éxito en política migratoria que tiene España, porque creo que tenemos mucho que decir. Y si tienen alguna duda, pues que hablen con el Vaticano", apostilló en referencia a la sintonía que el Gobierno considera que se evidenció en este asunto con el papa León XIV en la reciente visita que realizó a España.

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Sánchez volvió a mostrar el rechazo de España a la decisión del Parlamento Europeo sobre la creación de centros para inmigrantes fuera del territorio comunitario, que consideró que no va a suponer solución alguna y es una respuesta ineficaz y un "trampantojo".

A su juicio, se van a malgastar recursos económicos y se traslada un mensaje erróneo a los países origen y tránsito de la migración con los que es necesario colaborar y a los que se les hace ver que Europa se desentiende del problema.

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Frente a ello, este mismo viernes, Friederiksen, Meloni y otros 17 jefes de Estado y de Gobierno europeos firmaron una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que piden "avanzar lo antes posible" en la puesta en marcha de los centros de retorno para migrantes en terceros países.