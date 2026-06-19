Mauricio Pochettino: "Es difícil describir a Messi por todo lo que ha conseguido, es el mejor"

El seleccionador de fútbol de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, afirmó que el capitán de la selección argentina, Leo Messi, "es el mejor" y envió todo su "apoyo" a la familia del futbolista por la situación por la que está atravesando tras la hospitalización de Jorge Messi.

"Es difícil describir a Messi. Seis Mundiales, todo lo que ha conseguido en su carrera. En diferentes clubes. A nivel colectivo e individual. Es el mejor", describió Mauricio Pochettino en la rueda de prensa previa al partido contra Australia en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

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El que fue entrenador de Leo Messi en su etapa en el París Saint-Germain en la temporada 2021-22 expresó su apoyo al jugador por el estado de salud de su padre. "Le conozco a él y a su familia de nuestra etapa en París. Quiero transmitir mis mejores deseos a su familia", añadió el seleccionador.

Mauricio Pochettino no pudo ver la victoria de Argentina contra Argelia por 3-0, en la que Leo Messi igualó, con 16 tantos, el récord de Miroslav Klose como máximo goleador en los Mundiales.

Sin embargo, Pochettino, que jugó con Argentina en el Mundial de Japón y Corea del Sur en 2002, no desaprechó la ocasión para elogiar a Messi por su gran partido y el juego de la 'albiceleste', pero subrayó que no hay lealtades divididas. "Soy argentino, pero defiendo a Estados Unidos. Voy a darlo todo para crear buenos recuerdos aquí", insistió.

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Tras la victoria conseguida contra Paraguay por 4-1 en el partido inaugural del torneo, Estados Unidos, uno de los coanfitriones, se enfrentará a Australia este viernes en la segunda jornada del grupo D, pero con la duda de la participación del futbolista del AC Milán Christian Pulisic, cuya decisión se tomará horas antes del encuentro.

"No está claro si Christian Pulisic estará disponible para el partido. Solo ha entrenado de forma individual tras sufrir un golpe en el partido inaugural. Está mucho mejor que el viernes pasado. Ya veremos. Pero si no puede jugar contra Australia, volverá contra Turquía", sentenció el extécnico del Espanyol, Chelsea y París-Saint Germain, entre otros clubes.

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