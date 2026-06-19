Instagram ya permite añadir descripciones únicas a cada foto o vídeo del carrusel

La red social Instagram se ha actualizado con la capacidad de escribir un texto diferente en cada una de las fotos que componen un carrusel, en lugar de tener un único pie para todas las imágenes o vídeos.

Instagram ha utilizado su propia plataforma para anunciar una función "solicitada desde hace mucho tiempo" por los usuarios para los carruseles de imágenes.

Ahora "cada 'swipe' puede contener un pie de foto", señala Instagram en su publicación desde su cuenta oficial de Creators. Cada vez que se pase de una fotografía a otra, aparecerá el subtítulo o pie de texto que se haya introducido justo debajo

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Esta función, que ha empezado a desplegarse esta semana, está disponible desde la pantalla de edición del carrusel al activar 'Varios subtítulos'.

Cabe recordar que hace un par de años la plataforma dobló el número de fotos que se pueden añadir a los carruseles, pasando de diez a 20. Esto, sumado ahora a la posibilidad de añadir múltiples descripciones, transforma esta experiencia en un nuevo espacio para los creadores y otro tipo de usuarios que buscan contar historias largas.

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También para las cuentas educativas y de tutoriales, que ahora podrán realizar descripciones más detalladas de una receta; para las tiendas 'online' y marcas de moda, que podrán describir cada producto con un pie de foto independiente; y para los memes y el humor, ya que cabe la posibilidad de incluir todo un cómic.