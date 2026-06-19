Inicio de negociaciones EEUU-Irán pendiente de tregua en Líbano y de choques verbales

Bürgenstock (Suiza), 19 jun (EFE).- El frustrado inicio de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Suiza depende ahora de una tregua entre Israel y la milicia Hizbulá, y de que los máximos dirigentes políticos en Washington y Teherán rebajen el tono con el que se han dirigido mensajes mutuos en las últimas horas.

Fuentes oficiales en Israel y EE.UU. han informado que el primer país ha acordado un alto el fuego con Hizbulá, que en teoría ya ha entrado en vigor, luego de que Irán diera como principal razón para cancelar el viaje de su delegación de la localidad suiza de Bürgenstock -donde debía empezar este viernes la primera ronda de negociaciones- los ataques israelíes contra el sur del Líbano.

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Un cese de las hostilidades que comprende al Líbano es el punto 1 del Memorando de Entendimiento suscrito por EE.UU y Teherán el pasado miércoles.

Una serie de ataques israelíes en esta jornada -con decenas de heridos y muertos de por medio- ha llevado a Teherán a denunciar un abierto incumplimiento del acuerdo preliminar con Washington.

A esa grave situación sobre el terreno se han sumado una serie de agresivas declaraciones cruzadas, como la afirmación iraní de que Estados Unidos era el responsable "directo" de los ataques de las últimas horas en el Líbano y su advertencia de que "tomará medidas para proteger a sus aliados”.

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Previamente, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, había dicho a través de sus redes sociales que fue el presidente Donald Trump quien buscó con "desesperación" la firma del Memorando de Entendimiento.

El comentario enojó a Trump que hoy replicó afirmando todo lo contrario, es decir que Irán fue el que buscó el acercamiento y le amenazó con que no recibirá los fondos contemplados en el reciente acuerdo: "No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!".

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También le advirtió que dejará pasar el plazo de 60 días previsto en el Memorando -aunque extendible por mutuo acuerdo- para que ambas partes lleguen a un acuerdo definitivo, que debe incluir un arreglo sobre el programa nuclear iraní.

Sobre esta cuestión, el acuerdo señala que Irán "nunca fabricará armas nucleares" y deja para después el resto de asuntos contenciosos, incluido el destino del material (uranio) enriquecido más allá del nivel que justifica un uso civil del mismo.

Al no haber emprendido viaje a Suiza, Irán y Estados Unidos dieron plantón a las delegaciones de Catar y Pakistán (países mediadores) que ya se encontraban en Bürgenstock para la primera fase de las negociaciones.

Se debían abordar cuestiones eminentemente técnicas, pero también iban a estar presentes altos representantes de Irán y Washington, en este último caso el vicepresidente estadounidense, J. D. Vence.

A pesar de que ya se sabía que las negociaciones no empezarían hoy, el Gobierno suizo decidió mantener el dispositivo de seguridad en torno al complejo turístico de Bürgenstock, una apartada localidad de los Alpes en cuya única ruta de acceso se levantó un retén policial para filtrar el paso de personas y vehículos.

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El puesto se ha mantenido todo el día, en gran parte porque las delegaciones de Pakistán y Catar se encontraban en el resort.

Una fuente diplomática informó de que algunas delegaciones técnicas habían decidido permanecer en Bürgenstock a la espera de la decisión final sobre las conversaciones y que por ahora estaban intentando avanzar en cuestiones de organización del proceso.

El ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, se reunió en el complejo con su hómologo y también primer ministro de Catar, Mohammed Al Thani, quien garantizó el total apoyo de su gobierno con el inicio de las negociaciones.

Isabel Saco