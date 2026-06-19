Agenda informativa multisoporte América para el viernes 19 de junio de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente Donald Trump aseguró que Irán fue quien buscó el acercamiento con Washington y advirtió que Teherán no recibirá fondos contemplados en el reciente acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países.

- Israel y la milicia chií Hizbulá acordaron una nueva tregua en Líbano después de una escalada de ataques que amenazaba con descarrilar el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, según medios como CNN y CBS, que citaron fuentes oficiales.

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- Estados Unidos asegura que no ha olvidado el asesinato del opositor nicaragüense desnacionalizado Roberto Danilo Samcam Ruiz, un mayor en retiro del Ejército de Nicaragua naturalizado español, y asesinado a tiros hace un año en Costa Rica.

- Abre las puertas al público el Centro Presidencial (Barack) Obama, inaugurado el jueves por el expresidente de EE.UU. (foto)(video)

- Solo el 19 % de los latinos considera que el sueño americano sigue siendo alcanzable para la mayoría de la población, mientras que casi un tercio cree que fue posible en el pasado, pero ya no lo es, según Navigator Research.

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- Filadelfia, cuna de la Revolución estadounidense, celebra este viernes el 'Juneteenth' con un homenaje al papel afroamericano en la fundación del país. (foto)(video)

MÉXICO

- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

PERÚ

- El partido izquierdista Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, convoca a una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta de los comicios. (foto)(video)

- El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, presenta el Reporte de Inflación de junio 2026.

CUBA

- Las autoridades cubanas presentaron y aprobaron en un tiempo récord, de apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, pendiente ahora de su capacidad para confrontar la profunda crisis que sufre la isla y las exigencias de Washington. (foto)(video)

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- Claves sobre el paquete de reformas económicas que busca liberalizar y descentralizar la economía de Cuba, marcada por una profunda crisis hace seis años.

- El Gobierno de Cuba cargó contra el Parlamento Europeo (PE) por proponer la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) que la Unión Europea (UE) mantiene con la isla pendiente de una transición democrática y respeto a los derechos humanos.

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VENEZUELA

- EE.UU. impulsó un diálogo entre el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el Parlamento opositor de 2015, con Dinorah Figuera de vuelta en Venezuela y María Corina Machado al margen.

- El Parlamento informa sobre la postulación de 561 personas para los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ahora estará integrado por 32 jueces.

COLOMBIA

- Entrevista con Hernán Penagos, jefe de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios y divulga los resultados en el país, a propósito de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo. (foto)(video)

- Presentación de la Misión de Observación Electoral conformada por diferentes organismos nacionales e internacionales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. (foto)(video)

- Un niño muere y al menos seis resultan heridos en un ataque perpetrado con un dron cargado con explosivos en el departamento colombiano de Norte de Santander.

- La senadora colombiana Martha Peralta, aliada del presidente Gustavo Petro, rinde indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, que la investiga por un escándalo de corrupción.

COSTA RICA

- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada tras escucharse una explosión durante una gira de campo que realizaba en la localidad de Las Crucitas (norte), donde verificaba los daños ambientales causados por la minería ilegal de oro en la zona. (foto)(video)

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ECUADOR

- Inicia la audiencia preparatoria de juicio en el caso en el que se investiga la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en 2023.

- Presentación de un mural en honor a Mónika Silva, activista polaca conocida por denunciar casos de presunta corrupción en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, y cuya muerte, el pasado 8 de junio, está bajo investigación de las autoridades con apoyo internacional.

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GUATEMALA

- El Gobierno de Guatemala lanza un mecanismo de búsqueda humanitaria de desaparecidos durante el conflicto armado, que dejó 200.000 muertos y 50.000 personas en paradero desconocido. (foto)(video)

BRASIL

- El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, ofrece una rueda de prensa en São Paulo tras visitar las obras de ampliación del metro. (foto)(video)

- Brasil redujo en 2025 su tasa de analfabetismo al 4,9 % de la población de 15 años o más, con lo que el indicador se ubicó por primera vez por debajo del 5 %, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

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- Continúa la Cumbre Mundial de Cuencas, organizada por la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC).

BOLIVIA

- Productores y transportistas bloquean el acceso a la terminal de carga del principal aeropuerto de Bolivia, en la región oriental de Santa Cruz, para exigir al Gobierno de Rodrigo Paz que garantice el libre tránsito tras más de un mes y medio de bloqueos de carreteras protagonizados por sectores que exigen la renuncia del mandatario. (foto)(video)

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ARGENTINA

- La actriz y presentadora Florencia Peña, que este jueves dio la noticia falsa de la muerte del padre de Lionel Messi, fue retirada de la plataforma audiovisual en la que trabajaba tras un fuerte debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación.

URUGUAY

- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, rinde homenaje en su segundo día de visita oficial a los emigrantes canarios que fundaron hace 300 años Montevideo y al general José Gervario Artigas (1764-1850), militar de ascendencia isleña, héroe de la independencia del país en el siglo XIX". (foto)(video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- República Dominicana acoge la V Reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea (UE), que contará con la presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, y el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE, Maroš Šefčovič. (foto)

DEPORTES

México.- Con el Mundial 2026 en marcha, redes de refugios de México, Estados Unidos y Canadá han activado una coordinación inédita para atender posibles casos de violencia contra las mujeres, así como para acompañar el retorno seguro de víctimas de trata que requieran protección transfronteriza. (foto)(video)

México.- La comunidad haitiana en Tapachula, en el sur de México, sigue a su selección, que este viernes se enfrenta a Brasil, desde un país que para muchos comenzó como tránsito y terminó siendo destino. (foto)(video)

Haití.- Los aficionados haitianos asisten este viernes desde un país golpeado por la violencia y una grave crisis económica al partido de su selección en el Mundial 2026 contra Brasil, un sueño para aquellos que siempre han seguido a la canarinha en los torneos mundialistas. (foto) (video)

Brasil.- Los aficionados brasileños ven por televisión el partido Brasil-Haití, segunda cita de la Canarinha en el Mundial de 2026. (foto)(video)(directo)(infografía)

Brasil.- Final individual de los Campeonatos Panamericanos de Gimnasia. (foto)

Estados Unidos.- En medio de un Mundial marcado por el alto costo de las entradas y el acceso limitado a muchos de sus eventos, Multiform, un nuevo deporte que desafía la lógica convencional de la competencia, aterriza este fin de semana en el museo The Broad de Los Ángeles.

Estados Unidos.- Miami se transforma en el epicentro mundialista con ‘watch parties’ para todos los gustos. (foto)(video)

Estados Unidos.- Abierto de Estados Unidos, en el club Shinnecock Hills de Southampton. (foto). EFE

mesaamerica@efe.com

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