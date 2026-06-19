Abren las piscinas municipales de Mérida salvo la del complejo Diocles hasta la finalización de las obras en julio

El Ayuntamiento de Mérida ha abierto este viernes las piscinas municipales de los complejos polideportivos Guadiana y La Argentina, donde la piscina climatizada seguirá disponible para los cursos de natación, así como la de Las Abadías, hasta el 31 de agosto, mientras que la del complejo polideportivo Diocles abrirá durante el mes de julio tras la finalización de las obras de mejora.

El concejal delegado de Deportes, Toni Marín, ha visitado este viernes, 19 de junio, la piscina de Las Abadías, que junto a las de Nueva Ciudad y La Argentina han arrancado este viernes la temporada estival.

La fecha de apertura se ha elegido coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares, y tras el "gran trabajo técnico y de personal" que conlleva, ha señalado, para añadir que "todas las instalaciones están adaptadas para personas con movilidad reducida".

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Los precios de las entradas individuales y abonos se mantienen sin cambios respecto a los del año pasado. Así, la entrada de un día permite salir del recinto y volver a entrar posteriormente, siempre que haya aforo disponible, según ha indicado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

En el caso del abono familiar, se asegura poder disfrutar la instalación para la que ha sido adquirido dicho abono. Así, el edil municipal ha señalado que "los abonos familiares comprenden al titular, cónyuge o pareja e hijos (hasta los 16 años) que conformen la unidad familiar". Además, el importe por el acceso a las piscinas de niños menores de cuatro años se entiende comprendido en el del adulto que le acompañe.

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La entrada individual de adultos costará 3,15 euros y la de niños (hasta 14 años), 1,55 euros. Asimismo, el abono familiar mensual será de 94,30 euros; el abono de 40 baños de adultos, 83,80 euros, y el de 40 baños infantil (hasta 14 años), 36,70 euros. Por último, el abono de 20 baños de adultos será de 45,05 euros, y el de 20 baños para los más pequeños (hasta 14 años), 22,00 euros.

PISCINAS MUNICIPALES

La piscina del Complejo Polideportivo Guadiana se encuentra en la Avenida de la Constitución, s/n. Dispone de una piscina olímpica de 50 metros, una mediana y otra de chapoteo, con un aforo de 250 personas. El horario es de 12,30 a 20,15 horas.

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Por su parte, la piscina del Complejo Polideportivo La Argentina, ubicada en la Avenida de los Estudiantes, s/n, cuenta con una piscina de 25 metros y otra de chapoteo, con un aforo de 150 personas. Su horario es de 12,00 a 21,00 horas.

La piscina Las Abadías se encuentra en la Calle Almendral, s/n. Dispone de una piscina de agua salada de 25 metros y una de chapoteo, con un aforo de 150 personas. El horario es de 12,00 a 21,00 horas.

Finalmente, la piscina del Complejo Polideportivo Diocles, que abrirá en julio, está situada en la calle Luis Buñuel, s/n. Cuenta con una piscina de 25 metros y otra de chapoteo, con un aforo de 150 personas. Su horario será de 12,00 a 21,00 horas.

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El Ayuntamiento de Mérida recuerda que durante el mes de agosto el horario de las piscinas municipales se irá reduciendo debido a la luz natural.