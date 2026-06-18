¡Se acabó la cordialidad! Guillermo advierte a Kiko Rivera tras su actitud con Irene Rosales: "Mejor no encontrármelo"

El enfrentamiento mediático entre Irene Rosales y Kiko Rivera crece cada día. Tras los últimos 'dardos' lanzados por el Dj a la madre de sus hijas por la polémica campaña publicitaria que ha protagonizado, ha sido la pareja de Irene, Guillermo, la que se ha pronunciado al respecto arremetiendo duramente contra el hijo de Isabel Pantoja.

"La educación con la que Irene está hablando, pues dice mucho de ella, ¿no?" asegura Guillermo ante las cámaras mostrandole una vez más todo el apoyo a su pareja. "Las palabras que él ha dicho, pues también dicen de la educación que tiene" añade visiblemente molesto por los insultos de Kiko Rivera hacia su pareja. Aunque desde el comienzo de su relación Guillermo ha intentado mantenerse en un segundo plano mediático, en esta ocasión sí que se ha pronunciado claramente en defensa de Irene: "Hombre, claro que sí. Nosotros vamos muy bien y tú sabes que yo además en ese mundo no entro y la respeto a ella, pero obviamente las palabras de Kiko no venían a cuenta".

PUBLICIDAD

Cansado de los ataques de Kiko Rivera hacia Irene, Guillermo deja muy claro que ella cuenta con todo su apoyo aunque no lo necesite: "Ella se defiende bien, no hace falta que yo la defienda. Bonito no está, como digo yo". Lejos de calmar los ánimos entre Irene y Kiko, Guillermo deja muy claro que no está de acuerdo con la actitud que ha tomado el Dj y advierte: "Mejor no encontrármelo".