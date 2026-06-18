Microsoft Edge admitirá el inicio de sesión con una cuenta de Google a partir de julio

Microsoft permitirá a los usuarios del navegador Edge iniciar sesión con una cuenta de Google, una novedad que llegará en julio como parte de la hoja de ruta que tiene para la suscripción de ofimática Microsoft 365.

Las organizaciones podrán iniciar sesión en Edge con una cuenta de Google, además de la cuenta de Microsoft, si bien esta novedad está todavía en desarrollo y su anuncio se presenta más cómo un aviso para los equipos de TI se puedan preparar para adoptarlo.

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El inicio de sesión con la cuenta de Google se podrá hacer tanto desde el menú de perfil como en la pantalla de inicio de sesión de Edge, como informa Microsoft en una actualización de la hoja de ruta de Microsoft 365.

Se espera que el despliegue global se realice en julio y que esté disponible en la web, para ordenadores Windows y MacOS.