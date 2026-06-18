Los hutíes ven el acuerdo entre Irán y EE.UU. como una "victoria histórica" para Teherán

Saná, 18 jun (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, alineados con Irán, describieron este jueves el acuerdo firmado entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra como una "victoria histórica" ​​para Teherán y una validación de lo que denominaron la "vía de la resistencia".

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores hutí en Saná (capital del Yemen controlada por los insurgentes) felicitó a Teherán por el acuerdo, y lo tildó de "victoria histórica y rotunda para la República Islámica de Irán".

El ministerio argumentó que el acuerdo demuestra la eficacia de la "yihad (esfuerzo, en árabe), la confrontación y la resistencia" contra lo que describió como "fuerzas de la tiranía".

En el comunicado también se elogia lo que el grupo denomina la doctrina de la "unidad de frentes", en referencia a la coordinación entre los grupos respaldados por Irán en todo Oriente Medio.

El grupo insurgente, que ha expresado repetidamente su apoyo a Irán durante la guerra con Estados Unidos e Israel -lanzando, además, misiles y drones contra Israel- forma parte de la red regional de movimientos armados alineados con Irán, que también incluye facciones en Irak y el Líbano.

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Desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023, el movimiento también ha lanzado ataques con misiles y drones contra buques en el mar Rojo y el golfo de Adén, así como contra Israel, al tiempo que alegaron que las operaciones se llevaron a cabo "en solidaridad" con los palestinos.

El conflicto en el Yemen iniciado a finales de 2014 se ha convertido en una de las guerras subsidiarias más complejas de la región.

Los hutíes controlan gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente cuenta con el apoyo de Arabia Saudí. EFE