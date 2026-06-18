La OPEP descarta un pico en la demanda de petróleo y defiende un crecimiento "sólido" hasta 2050

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha sostenido que la demanda de crudo en las próximas décadas continuará creciendo de forma consistente, hasta un 23% más en el año 2050, pero ha descartado que vaya a alcanzar su nivel máximo.

"En este contexto, prevemos que la demanda de petróleo mantendrá la mayor parte de la matriz energética y alcanzará los 124 millones de barriles diarios en 2050, sin que se vislumbre un pico en la demanda", ha destacado el secretario general de la organización, Haitham Al Ghais, en el informe anual sobre las perspectivas del petróleo para los años 2026-2050.

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En concreto, la OPEP estima que la demanda alcance los 113,3 millones de barriles diarios (mb/d) en 2030 y los 124,1 mb/d para el año 2050, frente a los 105,1 mb/d registrados en 2025, por lo que en todo el periodo de revisión se espera un crecimiento de 19 mb/d.

El impulso de la demanda de crudo estará marcado por "el crecimiento económico, el aumento de la población, la creciente urbanización, las nuevas industrias de alto consumo energético, el rápido crecimiento de los centros de datos y la necesidad de proporcionar energía a los miles de millones de personas que aún carecen de ella".

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Sin embargo, durante los últimos años muchos gobiernos de todo el mundo han modificado sus marcos de política energética, mientras la población mundial expresa su preocupación por la seguridad energética y su incompatibilidad con su estado actual, una situación empujada por la preocupación sobre el cambio climático.

"Existe una creciente conciencia de la necesidad de equilibrar la seguridad energética, la reducción de emisiones y el desarrollo sostenible", admite el informe de la OPEP.

De esta manera, han desechado la posibilidad de un repunte de la demanda de petróleo en los próximos años, aunque han indicado que "todas las energías" serán necesarias para abastecer al mercado y que "el mundo no puede elegir algunas energías y descartar otras".

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MAYOR DEMANDA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

La OPEP ha señalado que los países no pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incrementara su demanda de petróleo en en 7,4 mb/d entre 2025 y 2030, y en 26,9 mb/d entre 2025 y 2050; mientras que el aumento para los miembros de la OCDE será de 0,7 mb/d hasta 2030 y de casi 8 mb/d entre 2025 y 2050.

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"Las principales fuentes de crecimiento de la demanda de petróleo a largo plazo son India, el resto de Asia, Oriente Próximo, África y Latinoamérica", ha especificado la organización petrolera.

Por otro lado, los sectores que más impulsarán la demanda de crudo son el transporte por carretera, la aviación y la industria petroquímica, junto con la industria y el sector residencial, comercial y agrícola; mientras que el único sector donde se prevé un ligero descenso de la demanda de petróleo a largo plazo es la generación de electricidad.

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