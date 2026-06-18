Ghana pide reconocer el dolor de la mujer en una conferencia sobre la esclavitud africana

Nairobi, 18 jun (EFE).- El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, pidió este jueves reconocer el sufrimiento de las mujeres esclavizadas en una conferencia de alto nivel celebrada en Accra para discutir los próximos pasos tras adoptar la ONU la resolución que declara la esclavitud transatlántica como el crimen más grave contra la humanidad.

"Cualquier marco para la búsqueda de la verdad, la conmemoración, la justicia reparadora o la rendición de cuentas histórica que no reconozca la experiencia específica de las mujeres seguirá estando incompleto", afirmó Mahama durante su intervención, según publicaron medios locales.

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Mahama explicó que las mujeres y las niñas esclavizadas sufrieron formas de explotación más allá del trabajo forzado, y que su capacidad de tener hijos se usaba para perpetuar la esclavitud durante generaciones, por lo que un proceso que no reconozca estas experiencias no lograría impartir justicia.

Tras ello, afirmó que la siguiente etapa del proceso de reparación reconocido por la ONU debería incluir medidas prácticas tales como investigación, educación, conmemoración, restitución y alianzas más sólidas entre África, la diáspora africana y la comunidad internacional.

"La historia no nos pide que heredemos la culpa, sino que heredemos la responsabilidad", incidió Mahama.

La resolución propuesta por Ghana recibió el 25 de marzo 123 votos a favor en la Asamblea General de la ONU y tres votos en contra (Estados Unidos, Israel y Argentina).

Se registraron 52 abstenciones, entre ellas las de España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de naciones europeas.

La resolución señala "la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos" como el máximo crimen por "la ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital".

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Aunque la trata transatlántica histórica terminó en el siglo XIX, en la actualidad persiste la esclavitud moderna, que se manifiesta en el trabajo forzado, la trata de personas, el matrimonio forzado, la explotación infantil y la esclavitud impuesta por el Estado. EFE