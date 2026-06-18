Exteriores israelí corta lazos con Kallas por comparar trato a palestinos con el apartheid

Jerusalén 18 jun (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, cortó "todo contacto" este jueves con la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, acusándola de haber comparado el trato que da Israel a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el apartheid de Sudáfrica.

"Como ministro de Exteriores del Estado de Israel, no tengo otra opción que cortar todo contacto con la señora Kallas hasta que se retracte del libelo de sangre dirigido al único estado judío del mundo, que es además la única democracia de Oriente Medio", escribió Saar en la red social X.EFE

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