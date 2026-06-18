El TJUE avala que Italia obligara a vacunarse de Covid sólo a los militares

Bruselas, 18 jun (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves que Italia impusiera durante la pandemia la obligación de vacunarse contra la Covid-19 únicamente al personal militar del Ministerio de Defensa, al considerar que esa medida no fue discriminatoria según el Derecho de la Unión.

La sentencia, dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Consejo de Estado italiano, se refería al caso de un oficial italiano suspendido en 2022 por negarse a vacunarse contra el SARS-CoV-2, en aplicación de una norma que afectaba a los militares del Ministerio de Defensa, pero no al personal civil.

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La corte comunitaria, con sede en Luxemburgo, señaló en un comunicado que la diferencia de trato entre militares y civiles se basaba en la pertenencia a una categoría profesional distinta, un criterio que no figura entre los protegidos por la normativa europea contra la discriminación en el empleo.

El TJUE también descartó que la negativa del militar, fundada en dudas sobre la eficacia de la vacunación y en posibles riesgos, pudiera considerarse una "convicción" religiosa, filosófica o espiritual protegida por el Derecho de la UE.

La sentencia sigue en lo esencial la línea defendida en noviembre por la abogada general Tamara Ćapeta, que consideró que un Estado miembro podía imponer la vacunación obligatoria a sus militares aunque estos se opusieran por motivos personales o por desacuerdo con la política sanitaria del Gobierno.

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La jurista, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión de los jueces, sostuvo entonces que las opiniones personales basadas en preocupaciones sanitarias sobre los efectos de una vacuna y el desacuerdo con la política de vacunación de un Gobierno no constituyen "convicciones" protegidas por la normativa europea contra la discriminación.

Además, el tribunal indicó que, al no existir vínculo entre la obligación de vacunación impugnada y el Derecho de la Unión, no podía pronunciarse sobre una posible vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. EFE