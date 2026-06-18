Apple permitirá distribuir aplicaciones para iOS fuera de la App Store en Brasil

Río de Janeiro, 18 jun (EFE).- Apple anunció este jueves una flexibilización de las reglas de la App Store en Brasil que permitirá a los desarrolladores distribuir aplicaciones para dispositivos con iOS fuera de la tienda oficial de la compañía y ofrecer sistemas de pago distintos a los de la multinacional estadounidense.

Los cambios forman parte de un acuerdo alcanzado por la multinacional estadounidense con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), el organismo antimonopolio brasileño, y se suman a medidas similares adoptadas por la empresa en la Unión Europea y Japón, según un comunicado de la compañía.

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Las nuevas normas entrarán en vigor a partir de este mismo jueves con la actualización iOS 26.5 y permitirán a los desarrolladores ofrecer sus aplicaciones a través de otras plataformas de descarga, además de incluir enlaces o sistemas propios para cobrar por bienes y servicios digitales.

Hasta ahora, las aplicaciones destinadas a dispositivos con sistema iOS en Brasil debían distribuirse exclusivamente a través de la App Store y utilizar el sistema de pagos de Apple para la compra de contenidos y servicios digitales.

La empresa afirmó que seguirá aplicando controles de seguridad a las aplicaciones antes de que puedan instalarse en dispositivos con iOS.

No obstante, advirtió que las aplicaciones descargadas fuera de la App Store podrían exponer a los usuarios a mayores riesgos de fraude, programas maliciosos o contenidos inapropiados.

Apple también informó que acordó medidas específicas para proteger a menores de edad, entre ellas restricciones para las aplicaciones dirigidas a niños y la exigencia de mecanismos de autorización parental para determinadas compras realizadas fuera de su sistema tradicional.

La compañía sostuvo que continuará colaborando con las autoridades brasileñas para reforzar la seguridad de los usuarios y aseguró que los cambios buscan ampliar las opciones disponibles para desarrolladores y consumidores sin comprometer la privacidad ni la protección de los datos personales. EFE

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