Técnicos sanitarios se manifiestan en Madrid por su reclasificación profesional y adecuada retribución

Centenares de técnicos sanitarios convocados por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (TECNOS) han recorrido este miércoles las calles de Madrid para exigir su reclasificación profesional y correspondiente retribución.

"Llevamos 19 años, desde que se aprobó el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), sin haber obtenido la clasificación que nos corresponde según el artículo 76", ha aseverado la secretaria de Organización y Comunicación de SAE, Isabel Lozano, en declaraciones a Europa Press al inicio de la manifestación.

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Según ha explicado, los técnicos sanitarios de grado medio deben quedar encuadrados en el grupo C1 y los técnicos de grado superior, en el grupo B. El acuerdo de reforma de Estatuto Marco firmado entre el Ministerio de Sanidad y sindicatos del Ámbitio de Negociación era "esperanzador" para las organizaciones de técnicos, pero el anteproyecto aprobado finalmente por Consejo de Ministros introduce cambios que consideran un perjuicio.

"Sí que es cierto que reconocía la titulación y nos iban a clasificar como nos corresponde, aunque con otras letras, sería grupo 5 para los técnicos superiores y grupo 4 para los técnicos medios. En el último borrador que ha aprobado el Consejo de Ministros hemos visto que hay variaciones respecto con el borrador que firmaron los sindicatos con el Ministerio de Sanidad en enero y creemos que esos cambios nos perjudican, porque ahora mismo no está muy claro cuándo van a entrar en vigor los grupos de clasificación ni tampoco las retribuciones", ha detallado Lozano.

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Además, ha apuntado a la pérdida de otra serie de reivindicaciones en el texto del anteproyecto de Estatuto Marco, como la jubilación anticipada y parcial y el reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo.

PARTIDA PRESUPUESTARIA SIN APLICAR

El secretario general de TECNOS, Joaquín Cano, ha señalado a Europa Press que la partida presupuestaria para que los técnicos cobren el salario que les corresponde existe desde la entrada en vigor del EBEP en 2007, pero que "no se ha aplicado", igual que sucede con los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados en la actualidad.

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"Lo cobran todos los demás grupos profesionales, llámese enfermería, llámese facultativo, llámese celadores, llámese todo el resto de categorías, y los únicos que no lo tenemos aplicado somos los técnicos de grado medio y los técnicos superiores", ha señalado, al tiempo que ha referido que cada técnico habría perdido en torno a 250 y 300 euros mensuales desde 2007.

Al hilo, el delegado provincial de TECNOS en Cádiz, Damián Moreno, ha subrayado que se trata de una "reivindicación histórica" y que el Ministerio de Hacienda, al tener la partida presupuestaria y no aplicarla, está "secuestrando" los "derechos" de los profesionales. "Por eso, estamos aquí reivindicando simplemente lo que nos pertenece, lo que es nuestro. No pedimos otra cosa", ha afirmado.

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Loa representantes sindicales han coincidido en que esta manifestación es el "inicio de las actuaciones que vendrán", insistiendo en que se trata un "punto de no retorno". Así, han asegurado que, en breve, hablarán con Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) para, a partir de octubre, iniciar movilizaciones "a más alto nivel" si el Gobierno no actúa.

La manifestación de las '4 R' (Reconocimiento, Reclasificación, Retribución y Rapidez) ha comenzado, precisamente, frente al Ministerio de Hacienda, la cartera hacia quien van dirigidas sus reivindicaciones, para finalizar en el Congreso de los Diputados. Una vez en la Cámara Baja, los sindicatos han avanzado que saldrían a recibirles representantes del Partido Popular, Sumar y Podemos, a quienes les trasladarán sus reivindicaciones.

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En un manifiesto dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los diputados y a los ministros, los sindicatos aseveran que los técnicos sanitarios de la Formación Profesional están "hartos" de "buenas palabras, promesas incumplidas y ningún hecho concreto" que reconozca el valor añadido que suponen los profesionales en la atención sanitaria.

Los profesionales presentes en la manifestación han cantado consignas que resumen su malestar, tales como 'Técnicos presentes, derechos urgentes' y 'No maltrates las manos que te cuidan'.