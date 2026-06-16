Trump señala que el acuerdo deja "claro" que Irán "no desarrollará ni comprará" armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que el acuerdo preliminar alcanzado con Irán es "justo" y "bueno" insistiendo en que no implica inversiones ni pagos a Teherán y consolida que la República Islámica no desarrolle ni adquiera armas nucleares.

En declaraciones junto al emir de Qatar, Tamim Bin Hamad al Thani, en los márgenes de la cumbre del G7, que se celebra en Évian, Francia, Trump ha indicado que el acuerdo cerrado con Irán "debería tener éxito", subrayando que tras la firma prevista para el viernes se pasará a una segunda etapa que "en realidad será más fácil", en relación a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

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"Tenemos un acuerdo que es justo. Es un buen acuerdo", ha indicado, para señalar que no implica inversiones ni pagos a Irán. "Tenemos el derecho de entrar algún día y hacer algo si yo quiero hacer algo o si alguien quiere hacer algo. Pero no estamos invirtiendo dinero. No tenemos ninguna obligación de invertir dinero en Irán", ha argumentado.

En este sentido, el líder estadounidense ha vuelto a cargar contra el acuerdo alcanzado con Teherán durante la etapa de Barack Obama en la Casa Blanca. "Nosotros no pagamos por ello como hizo Obama. Él pagó miles de millones de dólares. Fue una locura", ha añadido.

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IRÁN NO TENDRÁ NI ADQUIRIRÁ ARMAS NUCLEARES

"Lo que merece atención, lo único que realmente me importa es que Irán nunca tendrá un arma nuclear", ha subrayado el jefe de la Casa Blanca para insistir en que esto queda reflejado en el acuerdo de "forma clara y contundente".

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"No la van a desarrollar, no la van a comprar y no van a hacer nada relacionado con ella. Y si lo hacen las consecuencias serían increíbles", ha explicado el dirigente norteamericano, quien ha desvelado que uno de los puntos de fricción antes de cerrar el acuerdo era que incluyera no solo el veto a desarrollar armas nucleares sino a comprarlas.

Según Trump, eso "llevó un par de días más de negociaciones". "Finalmente acordamos que no la desarrollarán, no la adquirirán, no la comprarán ni harán ninguna otra cosa para obtener un arma nuclear. Y si lo hacen, se desatará el infierno sobre ellos", ha avisado.

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Respecto a los objetivos iniciales de la ofensiva estadounidense contra Irán, que en un primer momento se fijó el cambio de régimen en la República Islámica, el mandatario norteamericano ha incidido en que no está enfocado en eso, si bien ha defendido que 'de facto' se ha producido tras la muerte de la cúpula política y militar en bombardeos de Estados Unidos e Israel.

"Nunca me ha importado el cambio de régimen, nunca ha formado parte de esto. Pero supongo que se podría decir que hay un cambio de régimen porque el primer grupo ya está muerto, el segundo grupo también está muerto, y una parte del tercer grupo ha desaparecido", ha dicho sobre los líderes iraníes, para recalcar que ahora Washington trata "con personas muy racionales".

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"Fue agradable negociar con ellos", ha dicho sobre los interlocutores iraníes a quienes ha descrito como "personas fuertes e inteligentes". "De hecho, creo que son más inteligentes que el primer y el segundo grupo. Pero no están radicalizados y están buscando ayudar a su país", ha resumido.