El Museo Arqueológico Nacional presenta 'On the Geography of the River. Linarejos Moreno'

El Museo Arqueológico Nacional (MAN), museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, presenta 'On the Geography of the River. Linarejos Moreno', una muestra con la que renueva su participación en la sección oficial de PHotoEspaña, que este año celebra su 29ª edición bajo el lema 'Volver a imaginar'.

Esta muestra forma parte del proyecto de Linarejos 'On the Geography' en el que la artista investiga sobre las interrelaciones que se establecen entre la imagen, el conocimiento, el territorio y sus habitantes.

Concretamente, la propuesta que se expone en el MAN busca crear un espacio de reflexión colectiva sobre el modo en que se construye el conocimiento científico y arqueológico, a partir de la observación e interpretación del paisaje.

'On the Geography of the River', concebida específicamente para el MAN, focaliza la atención sobre la idea de que el paisaje no es una realidad neutra, sino un constructo cultural, histórico y visual.

Para ello, la artista se centra en las oquedades circulares halladas en el lecho de un río y plantea una reflexión sobre su origen: ¿fueron fruto del desarrollo normal de la naturaleza, o, por el contrario, fueron creados por el ser humano? Linarejos Moreno (Madrid, 1974) es artista plástica, fotógrafa, investigadora y docente asociada en Diseño y Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid.

PUBLICIDAD

Su trabajo explora la subjetividad como forma de resistencia frente a la cosificación, centrándose en los usos no productivos de los espacios industriales y en la representación científica como herramienta para interrogar la modernidad.

'On the Geography of the River. Linarejos Moreno' podrá visitarse en el vestíbulo del museo de manera gratuita hasta el 20 de septiembre de 2026. Además, se complementará con otras actividades entre las que se llevará a cabo un encuentro con la artista.

PUBLICIDAD