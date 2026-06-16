El Gobierno aprueba inversión de 719 millones en el proyecto español para la gigafactoría europea de IA

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', en el consorcio público-privado que desarrollará una gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA) y optará a la convocatoria que la Comisión Europea lanzará próximamente.

Con esta operación, el Gobierno activa una inversión estratégica para movilizar un proyecto industrial de gran escala y que España participe en una de las principales infraestructuras europeas de IA.

Así, la 'SEPI Digital' podrá pasar a formar parte del accionariado de la sociedad que tiene previsto presentar la candidatura española a la convocatoria europea. El proyecto español concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares (Madrid), para alojar la gigafactoría.

PUBLICIDAD

Banco Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

Por su parte, el Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la 'SEPI Digital', mientras que la Generalitat de Cataluña contará con un 1% en una fase inicial, según señalan las mismas fuentes.

((HABRÁ AMPLIACION))