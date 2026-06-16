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El Gobierno aprueba inversión de 719 millones en el proyecto español para la gigafactoría europea de IA

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El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', en el consorcio público-privado que desarrollará una gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA) y optará a la convocatoria que la Comisión Europea lanzará próximamente.

Con esta operación, el Gobierno activa una inversión estratégica para movilizar un proyecto industrial de gran escala y que España participe en una de las principales infraestructuras europeas de IA.

Así, la 'SEPI Digital' podrá pasar a formar parte del accionariado de la sociedad que tiene previsto presentar la candidatura española a la convocatoria europea. El proyecto español concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares (Madrid), para alojar la gigafactoría.

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Banco Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

Por su parte, el Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la 'SEPI Digital', mientras que la Generalitat de Cataluña contará con un 1% en una fase inicial, según señalan las mismas fuentes.

((HABRÁ AMPLIACION))

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