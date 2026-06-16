El Gobierno afirma que la política migratoria de España "ha sido respaldada por León XIV" y ve un "éxito" su visita

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que la política migratoria de España "ha sido respaldada" por el Papa León XIV y ha calificado de "éxito" la visita del Pontífice.

"Esta visita nos permite constatar que la política migratoria de España ha sido respaldada por León XIV", ha señalado este martes Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha destacado que la acogida ciudadana y la participación que se ha visto durante el viaje de León XIV "reflejan lo mejor" de España y de su sociedad.

"Sin duda el éxito de este viaje histórico proyecta una imagen de España abierta, plural y comprometida", ha aseverado la portavoz del Gobierno.

En este punto, Saiz ha recordado que el Papa "ha compartido un mensaje centrado en la humanidad" y en abordar el fenómeno migratorio "desde los valores de la solidaridad, de la cooperación internacional y del respeto a los derechos humanos". "Son principios que les aseguro, como saben, seguirán guiando la acción de este Gobierno", ha zanjado.

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