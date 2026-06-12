Cristiano Ronaldo: "Estoy físicamente bien, ¿no has visto los partidos?"

El internacional portugués Cristiano Ronaldo ha asegurado que está "bien" físicamente para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, además de confiar en que esta generación "va a dar muchas alegrías a los portugueses" y avisar de que cuando las cosas se empiecen a "apretar" se verá "a los verdaderos campeones".

"Afrontamos el Mundial con bastante alegría, sabemos que el Mundial es siempre una competición especial, igual que la Eurocopa, y vamos con mucha esperanza. ¿Físicamente? Estoy bien, ¿no has visto los partidos?", señaló ante los periodistas desde la Cidade do Futebol de Oeiras, sede de la Federación Portuguesa de Fútbol.

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Además, afirmó que solo sabrán "al final" si el combinado luso es candidato el título. "Es una generación muy buena, pero hay factores que no podemos controlar, como los partidos, ganar o no ganar, es el punto más importante. Creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses", manifestó.

Por otra parte, el delantero del Al-Nassr, de 40 años, reconoció que la preparación para la Copa del Mundo fue "agotadora" porque trabajaron "duro". "En los partidos prevalecerán las victorias, pero lo más importante es cuando empieza a rodar el balón el día 17, en el primer partido", subrayó.

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"Cuando las cosas se empiecen a apretar es cuando veremos a los verdaderos campeones. Dependerá de muchos factores, soy muy positivo con que las cosas van a salir bien. Lo importante es pasar primeros de grupo, luego es partido a partido, paso a paso, con calma, ganando confianza y cogiendo ritmo", finalizó.