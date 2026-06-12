Alphonso Davies se perderá el debut de Canadá en el Mundial

El defensa del Bayern de Múnich Alphonso Davies no estará disponible para el debut de este viernes de la selección de Canadá contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial que el país norteamericano coorganiza con Estados Unidos y México

El seleccionador del combinado canadiense, Jesse Marsch, confirmó en la rueda de prensa previa al choque que el lateral izquierdo aún no se ha recuperado del todo de una lesión muscular que sufrió con su equipo en la semifinal ante el PSG francés de la Liga de Campeones.

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"Se está recuperando increíblemente bien. Nos estamos preparando para aumentar la intensidad de su entrenamiento. Esperamos de verdad que avancemos en los próximos días y la semana que viene, y que pronto pueda aportar su granito de arena", deseó March.