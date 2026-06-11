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Susana Uribarri, ingresada en Madrid por una fuerte neumonía

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Tras su última aparición pública en la Caja Mágica durante el Mutua Madrid Open de Tenis y sus compromisos profesionales en el programa de 'Y ahora Sonsoles', Susana Uribarri no está pasando por su mejor momento. Según ha podido saber CHANCE gracias a fuentes cercanas a la familia, la empresaria se encuentra ingresada en un hospital de la capital madrileña debido a un pequeño susto de salud.

Aunque el ingreso de Susana se producía por una simple prueba rutinaria y que ya tenía programada, tras el procedimiento normal el equipo médico se percataba de algunos problemas respiratorios además de un fuerte dolor de pulmón que, tras las pruebas necesarias, se diagnosticaba como una fuerte neumonía que le ha impedido regresar a casa con normalidad. A la espera de conocer los detalles exactos de este pequeño bache de salud y cómo va evolucionando en los próximos días, Susana cuenta con la atención médica necesaria además del apoyo incondicional de sus familiares y amigos más cercanos.

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Por su parte, también su hija Carlota Uribarri, que ha logrado hacerse un hueco como influencer, ha dejado ver en sus redes sociales que para ella lo más importante ahora es el cuidado de su madre más allá de algunos planes que ya tenía programados y que ha tenido que cancelar a última hora. "Pues chicos, al final mañana por problemas de salud familiares no me voy a Menorca. Ya sabéis que me apetecía mucho así que gracias por todas las recomendaciones que disteis, pero hay que cuidar a la family" ha escrito la joven en su cuenta de Instagram donde ha demostrado la maravillosa unión que comparte con su madre.

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