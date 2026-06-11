EE.UU. sanciona a la petrolera estatal cubana CUPET en medio de escalada de tensiones

Washington, 11 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET), dedicada a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla que, según Washington, incluye activos clave que fueron "expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses".

La empresa fue incluida hoy en la lista de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) del Departamento del Tesoro que engrosa la relación de entidades gubernamentales y cargos cubanos sancionados por la nación norteamericana, incluido su presidente, Miguel Díaz-Canel. EFE

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