Pradales confía en que FIFA valore la "propuesta de país" para el Mundial en Euskadi pero no a cualquier precio

El Lehendakari, Imanol Pradales, confía en que la FIFA "valore positivamente" la propuesta de candidatura de sede conjunta de las ciudades de Bilbao y Donostia/San Sebastián para el Mundial 2030, realizada por los ayuntamientos de ambas ciudades, las diputaciones forales de Gipuzkoa y Bizkaia, el Gobierno Vasco, el Athletic Club y la Real Sociedad, ya que es un plantemiento "de país", que quiere que el campeonato se celebre en Euskadi, pero "no a cualquier precio".

En un foro organizado por el Diario Vasco en la capital guipuzcoana, Pradales ha explicado que el conjunto de las instituciones vascas, de la mano de los dos clubes de fútbol, han hecho "un ejercicio de responsabilidad".

"Hemos hecho una propuesta de país, una propuesta que quiere el Mundial en Euskadi, no a cualquier precio, en donde los dos estadios y las dos ciudades jugarían un rol muy importante", ha afirmado el mandatario vasco, quien se ha mostrado convencido de que es "una propuesta muy razonable".

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Tal como ha señalado, la propuesta vasca para el campeonato mundial de fútbol 2030 "tiene en cuenta lo que tienes que poner en una balanza siempre esa relación entre inversión, costes y beneficios para el conjunto del país, para el conjunto de las ciudades".

El Lehendakari ha apuntado que "ahora esto está en el tejado" de la FIFA, que "tiene que analizarlo y dar una respuesta". "Ahora están a otras cosas, están a otro Mundial, y una vez que finalice el Mundial, entiendo que valorarán, analizarán, evaluarán la propuesta vasca. A mí me gustaría que la valoraran positivamente", ha añadido.

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Imanol Pradales ha reiterado que se trata de una propuesta "razonable, razonada, y tampoco es un cheque en blanco a favor de la FIFA para que tome decisiones de manera unilateral respecto a las condiciones que exige e impone a las sedes".

"Yo creo que es una buena propuesta. Estoy muy satisfecho de que el Ayuntamiento de Donostia, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco, el Athletic y la Real hagamos una propuesta consensuada y de país para que el Mundial pueda venir a Euskadi", ha concluido, para añadir que su selección "siempre es la de Euskadi".

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