León XIV insta en Montserrat a renunciar a "palabras hirientes y calumnias" y pide que odio ceda paso a paz

El papa León XIV ha pedido este miércoles en su discurso en la Abadía de Montserrat tras el rezo del Rosario a renunciar a "las palabras hirientes, al juicio inmediato, a la murmuración y a las calumnias" y que el odio ceda paso a la esperanza y la paz.

En un discurso en el que ha alternado catalán y castellano, ha asegurado: "Aprendamos a custodiar y a cultivar el amor en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo en las redes sociales, en los debates políticos y en las comunidades cristianas, de modo que el odio ceda paso a la paso a la esperanza y la paz".

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Ha asegurado que Jesús muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre, pero al mismo tiempo "desenmascara la violencia que puede esconderse en palabras y actitudes: la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide".

"Esa violencia escondida puede revestirse muchas veces de aparentes armaduras con las que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento causado por las injusticias", ha subrayado.

León XIV ha remarcado que la imagen de la Virgen de Montserrat muestra a Jesús como un niño indefenso en su regazo, invitar a quererse unos a los otros: "Depongamos hoy a sus pies las corazas que han endurecido poco a poco el corazón".

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Ha afirmado que la esfera que porta la Moreneta invita a reconocerse "hermanos y hermanas, donde nadie quede excluido y donde la comunión sea más fuerte que toda división".

"CONVERSIONES PROFUNDAS"

Ha recordado las palabras de su antecesor, el papa Francisco, sobre la Virgen de Montserrat, y ha añadido que suscita "conversiones profundas" como la de San Ignacio de Loyola.

Ha afirmado que los muros de la abadía podrían narrar historias de devoción, gratitud y esperanza y en ellos han quedado custodiados "las alegrías y las penas, los gozos y las lágrimas de tantos fieles y han escuchado las voces celestiales" de la Escolania de Montserrat, concluyendo su discurso con unos versos del 'Virolai'.

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El abad Manel Gasch ha agradecido al Pontífice "su testimonio a favor de todo lo humano y la radicalidad" de su denuncia de la violencia para conseguir un mundo sin guerras.

"Quiero pensar que todos los cristianos catalanes están aquí presencial o virtualmente y os dan otra bienvenida a Catalunya a través de Monsterrat", ha expresado.

Gasch ha agradecido la compañía de obispos de fuera de Cataluña, y ha dicho que, en su generosidad, Santa Maria de Montserrat "sonríe permanentemente a todos los que se le acercan" para acoger a todos.

"Nuestra oración es que todo el que llegue como visitante se vaya como peregrino caminando hacia la patria celestial", y la ha agradecido que clausure los mil años de visa monástica ininterrumpida en la Abadía.

"ABRAZO LLENO DE AFECTO FILIAL Y DE COMUNIÓN ECLESIAL"

El obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xavier Gómez, ha dado la bienvenida al Papa: "Le acogemos con un abrazo lleno de afecto filial y de comunión eclesial".

"Es una alegría inmensa recibirle en la santa montaña de Montserrat donde el pueblo catalán y tantos pelegrinos vienen a encontrarse con Dios bajo la mirada de la Moreneta", ha añadido Gómez.

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