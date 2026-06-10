Gianni Infantino insta a la gente a "relajarse" y a confiar en la FIFA durante el torneo

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, ha instado a la gente a "relajarse" y a confiar en su organización, afirmando que esta está haciendo todo lo posible para resolver los problemas con los visados que afectan a la Copa Mundial, torneo coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Al árbitro somalí Omar Artan se le denegó la entrada a EE.UU. a inicios de esta semana y la FIFA confirmó luego su no participación en el torneo. "Fue una pena lo ocurrido con el árbitro de Somalia", afirmó Infantino en vísperas del partido inaugural en Ciudad de México, tras haber defendido también con vehemencia los precios de las entradas.

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"Una vez más, no lo controlamos todo. Intentamos dialogar, hablamos. A veces también es bueno simplemente calmarse, relajarse", comentó el máximo mandatario de la FIFA. "Intentamos resolverlo todo; gritar y vociferar es lo contrario a encontrar una solución", reflexionó.

"Siempre intentamos encontrar soluciones, pero no somos los reyes del mundo que pueden gobernar sobre Gobiernos y fuerzas policiales. Somos una organización con los medios que tenemos para hacer todo lo posible", se justificó Infantino en un clima de muchas polémicas para el torneo.

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La cadena BBC le presionó sobre su comentario acerca de "relajarse" y él desvió la atención. "En 2035 creo que la Copa Mundial Femenina se celebrará en el Reino Unido", replicó. "¿Le parecería normal que la FIFA dictara al Gobierno británico a quién dejar entrar en el país y a quién no? No lo sé, quizá a usted le parezca normal", espetó al periodista.

"Nuestro mundo es un mundo muy agresivo y la seguridad está por encima de todo. Hay que respetar las decisiones", señaló Infantino. "Cuando digo 'tranquilos', no me refiero a 'quedarse quietos y no hacer nada', sino a que confíen en nosotros", argumentó al respecto.

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"Siempre intentamos que la situación sea lo más positiva posible y encontrar soluciones. A veces lo conseguimos, otras veces no", concluyó Infantino en su conferencia de prensa desde Ciudad de México.