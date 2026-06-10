Ex presentador de Fox apoyado por Trump disputará el puesto de gobernador al exsecretario de Salud de Biden

El exasesor británico y antiguo presentador de la cadena de televisión Fox, Steve Hilton, que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, ha conseguido pasar a la ronda final para ser gobernador de California y se disputará el cargo con Xavier Becerra, histórico demócrata que fue secretario de Salud durante la Administración de Joe Biden.

Hilton ha confirmado su puesto en la votación final del próximo 3 de noviembre después de superar en las primarias a Tom Steyer, acaudalado empresario de las filas demócratas que ha dedicado la cifra récord de 195 millones de dólares, unos 168 millones de euros, a su campaña.

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"Mi misión es clara: ir a Sacramento, acabar con la corrupción, reducir sus gastos, ayudar a sus empresas y mejorar nuestras escuelas", ha asegurado el candidato republicano en un comunicado tras confirmarse que avanza a la siguiente fase de las elecciones.

Según ha dicho, presentará en las próximas semanas un plan con el que quiere que California "sea asequible especialmente para los trabajadores y las pequeñas empresas". "Marcaremos un fuerte contraste con Xavier Becerra, que representa más de lo mismo: gastos, incompetencia y corrupción", ha afirmado Hilton, que tiene doble nacionalidad y trabajó en el pasado como asesor para el ex primer ministro británico David Cameron, antes de mudarse en 2012 a California.

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Apoyado por Trump en su carrera para convertirse en gobernador del estado de California, el ex comunicador de la cadena Fox se ha presentado como un elemento ajeno a la política estadounidense, insistiendo en que los comicios no van de demócratas y republicanos.

"Se trata de sentido común, de cambio y de soluciones prácticas. No soy un político. Soy un 'outsider' que se presenta a gobernador para sacudir un sistema que, evidentemente, no funciona", ha recalcado en un mensaje en redes sociales con el que lanza su campaña de cara a la votación final.

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Enfrente tendrá a Becerra, un veterano político demócrata, representante en la Cámara durante 24 años y fiscal general de California entre 2017 y 2021 antes de trabajar junto a Biden. Ambos aspiran a suceder a Gavin Newsom, quien tras dos mandatos no puede ser reelegido como gobernador de California y que ya ha dado su respaldo al candidato demócrata.