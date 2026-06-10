Agencias

Detenido tras robar un carro de paquetería a un repartidor, huir y esconderse

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La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 51 años que sustrajo un carro de paquetería a un repartidor en la Plaza de México, huyó del lugar e intentó esconderse con la mercancía.

Los hechos sucedieron sobre las 13.15 horas de este martes y miembros de la Policía lograron localizar e identificar al implicado en la calle Alta.

Los agentes instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de robo, ha informado la Policía en un comunicado.

Por otro lado, un hombre de 70 años ha resultado herido este miércoles en la colisión con un turismo en la calle Poeta Gerardo Diego.

El ciclista fue trasladado al Hospital Valdecilla para ser asistido de sus lesiones.

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