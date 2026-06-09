Tres muertos en un ataque ruso con misiles contra la región ucraniana de Járkov

Kiev, 9 jun (EFE).- Tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque con misiles contra la ciudad de Chugúyiv de la región ucraniana de Járkov llevado a cabo por las fuerzas rusas en las primeras horas de esta madrugada, según informó el Servicio de Emergencias de Ucrania en su cuenta de Telegram.

“En el municipio de Chugúyiv a consecuencia de ataques con misiles se incendiaron varios garajes, automóviles y vegetación en un campo abierto; hay daños en viviendas y en otros edificios”, dice también el Servicio de Emergencias en su nota.

Rusia también atacó con drones la capital regional, la urbe de Járkov, y 15 personas resultaron heridas, entre ellas dos niños.

El ataque contra Járkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania después de Kiev, provocó incendios en una empresa pública y una cafetería y quemó varios coches, y dañó varios bloques de pisos, casas, edificios administrativos, fábricas, un centro comercial y una iglesia, según el Servicio de Emergencias.

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Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó desde la tarde del lunes hasta la mañana del martes un total de 155 drones de larga distancia de los que 124 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y otros 20 impactaron en 17 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas en el parte.

La Fuerza Aérea ucraniana no da cuenta de ningún misil pese a que el Servicio de Emergencias atribuye a misiles las muertes en Chugúyiv. EFE