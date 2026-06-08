Sumar valora el mensaje de León XIV sobre migración pero disiente de sus alusiones sobre el aborto y la eutanasia

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha valorado las referencias del Papa León XIV a la inmigración y a la paz, aunque esperaban que nombrara específicamente la situación de Gaza. No obstante, ha disentido de las alusiones en contra del aborto y la eutanasia recalcando desde el respeto que la legislación sobre estas materias no le corresponde a una confesión religiosa.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha comentado sobre el discurso del pontífice este lunes en la Cámara Baja que reciben de forma positiva su mensaje de respeto a las diferentes culturas y religiones, así como su petición de que cesen las guerras.

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"Nos hubiera gustado que mencionase expresamente Gaza (...) A nosotros eso nos hubiera parecido valiente y nos hubiera gustado, quizás en el futuro haya oportunidad", ha comentado para ironizar que les ha encantado ver cómo la derecha aplaude y canta al Papa tras una intervención que es contraria a su postura política en materia de inmigración, por ejemplo.

No obstante, ha agregado que las referencias al aborto y la eutanasia que no comparten, aunque opina que León XIV ha interpelado a los católicos.

Desde el respeto a las convicciones religiosas, Martínez Barbero ha desgranado que la Iglesia no puede marcar reglas de convivencia, al trasladar que hay una serie de derechos como el aborto que se han ganado desde la "lucha feminista". Y ha afirmado que la eutanasia también es una conquista de la sociedad civil.

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"Le pedimos a la Iglesia que se quede en los ámbitos religiosos", ha añadido para reivindicar que estos asuntos "corresponden al legislador", en referencia al parlamento.

YOLANDA DÍAZ PONE EN VALOR QUE ALUDA A LA DIGNIDAD DEL TRABAJO

Mientras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado a través de un mensaje en 'Bluesky' que las palabras del Papa sobre los retos que plantea la Inteligencia Artificial y la "dignidad del trabajo" son importantes.

Por su parte, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha señalado que el discurso de León XIV en el Congreso es "coherente" con los valores que representa y que hay partes que comparte como las referencias a la "dignidad humana, ayudar al prójimo, acoger a las personas migrantes y refugiadas y atender aquellos que menos tienen".

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Sin embargo, ha reconocido su disconformidad hacia las alusiones del PP cuestionando el "derecho a la muerte digna", que es una ley de vanguardia en España, o la defensa de la libertad religiosa en el ámbito educativo, ya que su formación política reivindica "una escuela pública para todas".

Mientras, el diputado Nahuel González (IU) ha valorado en las redes sociales que el Papa pida respeto para las personas refugiadas y migrantes y lo haga, además, en "la cara de Abascal y Feijoó".