Sonsoles Ónega, Susanna Griso o Ana Rosa Quintana se rinden a León XIV en el Movistar Arena

Después de la multitudinaria misa que ha ofrecido en la Plaza de Cibeles en la mañana de este domingo -un acto que ha reunido a más de un millón de personas, entre las que se encontraban los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, además de las infantas Elena y Cristina, y sus hijos Victoria Federica (con Jorge Navalpotro), Juan, Irene, Miguel y Pablo Urdangarín (acompañados por sus parejas Olympia Beracasa y Johanna Zott), el Papa León XIV se ha dado un nuevo baño de masas en el Movistar Arena de Madrid, donde ha protagonizado el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte' que ha reunido a 12.000 fieles.

Un evento presentado por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar y en el que han participado personalidades como Antonio Banderas, Rozalén, Sara Baras, Carolina Marín, o Teresa Perales entre otros, y en el que el actor malagueño se ha rendido ante el Sumo Pontífice y la religión confesando que es una "víctima del hechizo de Dios".

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Y no ha sido el único, ya que han sido muchos los rostros conocidos que no se han querido perder esta nueva cita del Papa en su frenética visita a Madrid, en la que se ha ganado el corazón de todos los españoles por su cercanía, su carisma y su sonrisa constante. Entre el público, ha destacado la presencia de tres de las reinas de la pequeña pantalla: Susanna Gristo junto a su prometido Luis Enríquez Nistal -con el que se dará el 'sí quiero' el próximo 25 de julio-; Ana Rosa Quintana con su marido Juan Muñoz; y Sonsoles Ónega, que todavía impactada ha revelado que "la verdad es que ha sido muy emocionante. Yo creo que él es un líder con una autoridad moral brutal. Y me ha encantado Antonio Banderas. Ha estado muy bien. Bueno, todos han estado muy bien, ¿eh? Pero creo que Antonio ha tenido una profundidad en defensa de la cultura como puente entre, no solo entre religiones, sino en este mundo tan fragmentado y ha hecho sus particulares confesiones del hechizo de Dios que dice que siente y que percibe y ha estado muy muy bien".

También el empresario Manolo Falcó con su mujer Amparo Corsini; El Cholo Simeone con Carla Pereyra; la hija mayor de Raphael, Alejandra Martos; Samantha Vallejo-Nágera; o Pepe Rodríguez, que no han perdido detalle de este nuevo y comentadísimo acto de León XIV en su paso por la capital, que hoy culminará con un evento masivo en el estadio Santiago Bernabéu que estará presentado por Patricia Pardo y Christian Gálvez, y en el que actuarán entre otros David Bustamante, Diana Navarro, o Daniel Diges.

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