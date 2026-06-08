PP ve "falta de respeto" el 'viacrucis' de las educadoras infantiles: "No me parece lo más acertado"

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, considera una "falta de respeto" que durante la visita del Papa León XIV a Madrid las educadoras infantiles hayan escenificado un 'viacrucis' en la Puerta del Sol para mostrar su "carga diaria" de trabajo.

"No me parece lo más acertado", ha planteado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes en la Cámara de Vallecas. Díaz-Pache ha defendido que la Comunidad de Madrid ha hecho "todo lo que está en su mano" y que la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, se ha reunido con ellas.

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En cambio, ha señalado a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a quien ha reclamado que "se ponga las pilas y haga su parte del trabajo". El 'popular', a continuación, ha reprochado de nuevo el "oportunismo" de las educadoras en huelga utilizando al Pontífice y al camino de Jesús a la cruz.

Decenas de trabajadores se han concentrado frente a la sede de la Presidencia regional para reclamar "más apoyo", "velar por la infancia y mejorar las condiciones de las escuelas infantiles". En la primera línea, un joven ejemplificaba la situación de las trabajadoras llevando en su espalda una cruz y varios muñecos de bebés.

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Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha mostrado su "respeto y admiración" por las trabajadoras que llevan más de dos meses en huelga tratando de "dignificar una profesión que hasta ahora no se había puesto en la agenda política".

"Todo nuestro apoyo esperando además que todo lo que reivindican tengan la capacidad no solo de ser escuchados, sino de conseguirlo y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la consejera, exigirle que haga política", ha planteado.

La portavoz adjunta de Más Madrid María Pastor ha recordado que estas trabajadoras llevan "más de 60 días en huelga indefinida" y que actualmente las escuelas infantiles están "en servicios mínimos" con el "impacto que eso tiene en la educación madrileña".

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"Las educadoras están más cerca de reunirse con el Papa que con Ayuso. Se han reunido con la Reina Letizia, pero todavía la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tenido a bien recibir a estas mujeres", ha reprochado Pastor, quien ha reclamado a Zarzalejo que firme "los compromisos que adquirió" en la reunión con ellas, como la pareja educativa o mejorar las licitaciones.