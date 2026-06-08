Pakistán mata a más de 25 supuestos talibán paquistaníes cerca de la frontera con Afganistán

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de más de 25 supuestos terroristas en una nueva operación contra el grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, cerca de la frontera con Afganistán.

Así, ha afirmado que la operación ha sido llevada a cabo en Miran Sah, en Waziristán Norte, antes de resaltar que "los intensos intercambios de disparos" durante los últimos tres días se han saldado con 27 sospechosos "enviados al infierno".

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El Ejército ha recalcado que todos ellos pertenecen a Fitna al Juarij --nombre que da Islamabad a TTP-- y ha agregado que las tropas lograron además incautar armas y munición que estaba en posesión de los sospechosos, "quienes estaban implicados activamente en numerosas actividades terroristas y el asesinato de civiles inocentes".

Por otra parte, ha reseñado que las operaciones siguen activas en la zona para "eliminar" a todos sospechosos que se encuentren en la misma, al tiempo que ha prometido que las ofensivas continuarán "a todo ritmo" para "acabar con la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado desde el extranjero".

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La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.