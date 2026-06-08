Mueren catorce personas a causa de un terremoto de magnitud 7,8 en el sur de Filipinas

Al menos catorce personas han muerto a causa del terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter registrado este lunes en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, según han confirmado las autoridades, que han emitido además una alerta de tsunami.

La Defensa Civil de Filipinas ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales que hasta ahora se han confirmado catorce fallecidos, siete desaparecidos y unos 10.000 damnificados en las zonas afectadas por el seísmo, si bien ha reseñado que los estudios de daños están en marcha.

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El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) ha especificado que el seísmo ha tenido su epicentro unos 32 kilómetros al oeste de Maasim, en la provincia de Sarangani, antes de destacar que el hipocentro ha estado situado a unos 33 kilómetros de profundidad, con alrededor de 140 réplicas registradas desde entonces.

Asimismo, ha recalcado que ya se han registrado olas de hasta un metro de altura en las costas de Kiamba, Maasim y Kudarat, así como de menos de un metro en Mati y Zamboanga, motivo por el que sigue en pie una alerta por un posible tsunami destructivo en varios puntos del sur de Filipinas.

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Robert Dagon, de la Policía de la ciudad de General Santos, ha confirmado que "varios edificios se han derrumbado" a causa del terremoto, según ha recogido el diario filipino 'Inquirer', mientras que vídeos publicados en redes sociales muestra el colapso de varios edificios y restaurantes en la localidad.

Por su parte, la Presidencia filipina ha asegurado que el Gobierno cuenta con fondos suficientes para la respuesta de emergencia. "Los fondos disponibles son suficientes para las operaciones de rescate y recuperación, con el objetivo de minimizar el impacto del desastre", ha dicho la portavoz de la Presidencia, Claire Castro.

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El terremoto ha llevado a las autoridades de Japón e Indonesia a emitir sendas alertas de tsunami ante la posible llegada de olas a sus costas a causa del citado terremoto.

La Agencia Meteorológica de Japón ha indicado en su página web que la alerta afecta a la costa sur del país, mientras que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha retirado el aviso varias horas después, si bien ha confirmado la llegada de olas por debajo del medio metro de altura a causa del seísmo.

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Filipinas está situada en el conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen alrededor del 90% de los terremotos del mundo. En septiembre de 2025, cerca de 70 personas murieron y unas 150 resultaron heridas a causa de un seísmo de magnitud 6,9 en la escala abierta de Richter en Cebú (centro).