Fujimori aventaja solo por un punto a Sánchez en la carrera a la Presidencia de Perú con el 89% escrutado

La candidata de Fuerza Popular a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, aventaja en tan solo un punto al aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuando ya se han escrutado más del 89% de las actas en las elecciones presidenciales de este domingo.

Fujimori se ha hecho hasta ahora con el 50,5% de los apoyos --8,59 millones de votos--, mientras que Sánchez cuenta con el 49,4% --8,40 millones de votos-- del respaldo del electorado, según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tenían este domingo una cita con las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.

Fujimori se ha impuesto en los principales núcleos de población, como Lima, la capital, o Cuzco, mientras que Sánchez ha logrado el favor del electorado en esas zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país.

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Sánchez tiene mayorías en el centro, sur y este del país, que albergan las zonas rurales, de selva y sierra. Por su parte Fujimori ha contado con sus mejores registros en la costa.

CONTEO RÁPIDO HABLA DE EMPATE TÉCNICO

A la espera de que se termine el escrutinio de todas las actas, el conteo rápido de la consultora Ipsos establece un empate técnico entre ambos candidatos, con Sánchez logrando el 50,3% de los votos, mientras Fujimori, con el 49,7%.

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Si bien Fujimori ha querido restar importancia a esta estimación, Sánchez ha confiado en que signifique la "recuperación a la democracia". La candidata de Fuerza Popular ha dicho que "sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra" de tan solo unas mil actas electorales, informa el diario 'La República'.

A diferencia de lo que hizo en vísperas de las elecciones de este domingo, Fujimori ha reafirmado que reconocerá los resultados y ha pedido a Sánchez que se comprometa a hacer lo mismo. En ese sentido, ha pedido a los apoderados y jefes de mesa que presten atención en su trabajo que "ahora es más importante que nunca".

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Por su parte, en un discurso dado a sus simpatizantes desde la plaza de San Martín, en pleno casco histórico de Lima, el candidato de la izquierda ha señalado que comienza el fin del "pacto mafioso" que se ha apropiado del gobierno. "Del Perú de todas las sangres (...) han decidido venir a recuperar el gobierno", ha dicho.

Las urnas se han mantenido abiertas entre las 7.00 y las 17.00 horas (14.00 y 00.00 horas en la España peninsular) habiéndose instalado 92.766 mesas de votación, según datos de las autoridades electorales. De ellas, 2.260 corresponden a la región de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, donde en la primera vuelta hubo graves problemas logísticos por el reparto de material.

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En esta segundo ronda el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha defendido en rueda de prensa que "no ha habido fraude" en el proceso electoral y que "todo ha sido debidamente llevado".