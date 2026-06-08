El calentamiento marino multiplica la población de pulpos en las costas británicas

Londres, 8 jun (EFE).- La población de pulpos se multiplica en las costas británicas y se extiende ahora desde Devon y Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, hasta las costas Escocia, debido al calentamiento de las aguas, según un estudio de la Asociación Biológica Marina (MBA, por sus siglas en inglés) y la Universidad inglesa de Plymouth.

Los investigadores señalan que, en el caso de las costas del suroeste inglés, algunos submarinistas afirman haber avistado entre cinco y diez pulpos en una sola salida, algo que hace unos años era casi imposible.

La abundancia de este molusco ha transformado la industria pesquera local, ya que las capturas de marisco por parte de los pescadores han disminuido pero las de pulpo se han disparado.

"Es bastante extraordinario. Ya hemos tenido proliferaciones antes, pero todo indica que esta es la mayor que hemos visto, es completamente diferente", dijo Bryce Stewart, investigador principal de la MBA y autor principal del estudio, hecho a partir de análisis científicos y observaciones de los submarinistas.

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El pulpo común o mediterráneo -'octopus vulgaris'- es también nativo de las aguas del Reino Unido, pero normalmente se encuentra en cantidades tan pequeñas que rara vez se le ve.

Sin embargo, este incremento repentino de la población de este molusco cefalópodo se debe a una combinación de un invierno suave seguido de una temporada de reproducción cálida en primavera.

Los investigadores afirman que el aumento repentino de ejemplares en aguas del Reino Unido probablemente está relacionado con el calentamiento de los mares y con cambios más amplios en el medio marino.

"Ahora que tenemos aguas más cálidas, mucho más adecuadas para estos animales, estamos viendo un enorme aumento en su número", explicó Stewart.

Este incremento ha tenido un impacto mixto en los pescadores, dado que aquellos que dependen del marisco tradicional se han visto gravemente afectados, ya que los pulpos, depredadores muy eficaces, se alimentan de cangrejos y langostas, a menudo capturados en las trampas de los pescadores. Sin embargo, otros pescadores se han 'reconvertido' y ahora obtienen grandes beneficios con capturas récord de pulpos.

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Stewart afirmó que la semana pasada, en el mercado de Brixham, en Devon, donde se comercializa la mayor parte de la pesca, se vendieron 100 toneladas de pulpo en un solo día, una cifra récord.