Canarias, sede del IV Foro Iberoamericano de Turismo en 2027

Canarias acogerá en 2027 la cuarta edición del Foro Iberoamericano de Turismo, el principal espacio de diálogo, cooperación y acción público-privada de la industria turística de la región. El anuncio fue realizado durante la jornada de clausura del III Foro Iberoamericano de Turismo, celebrado en San Pedro Sula (Honduras), en un acto que simbolizó el traspaso del testigo entre ambos territorios y la continuidad de una agenda de trabajo orientada a fortalecer el turismo como motor de desarrollo económico, cohesión social e integración regional.

La presentación institucional de la próxima edición contó con la participación de Pedro González, en representación del Cabildo de Tenerife, y de Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, quienes trasladaron el compromiso de las islas con el fortalecimiento de la sector y con la continuidad del trabajo que se ha desarrollado en esta tercera edición.

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Canarias, un puente estratégico entre continentes

La elección de Canarias como sede del próximo foro supone un reconocimiento al posicionamiento internacional alcanzado por el archipiélago como uno de los destinos turísticos de referencia a nivel mundial, así como a su creciente papel como plataforma de conexión económica, empresarial e institucional entre Europa, África y América Latina.

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Durante su intervención, Gustavo González de Vega destacó que esta designación representa también una oportunidad para situar a las islas en el centro de las conversaciones que marcarán el futuro del turismo internacional.

“La elección de Canarias como sede de la IV edición del Foro Iberoamericano de Turismo es un reconocimiento al liderazgo internacional que hemos construido durante décadas. Canarias no solo es una potencia turística; es también un territorio que exporta conocimiento, innovación y soluciones para otros destinos”, señaló.

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El viceconsejero subrayó además que el archipiélago afronta este reto con la voluntad de compartir su experiencia como destino puntero y de contribuir activamente a los procesos de transformación que está experimentando el sector turístico a escala global.

“Acoger este Foro nos permitirá situar a Canarias en el centro del debate iberoamericano sobre el turismo del futuro y reforzar nuestro papel como puente estratégico entre Europa y América Latina. Estamos preparados para recibir al conjunto del sector t y demostrar que desde unas islas ultraperiféricas se pueden liderar las grandes transformaciones globales del turismo”, valoró.

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Tenerife abre sus puertas a Iberoamérica

Por su parte, Pedro González, director insular Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife, destacó el valor que tendrá para la isla albergar un encuentro de estas características y la oportunidad que representa para seguir fortaleciendo las relaciones con los países iberoamericanos.

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“Tenerife es un destino turístico absolutamente consolidado que abre sus puertas a Iberoamérica”, afirmó, destacando la vocación de la isla por convertirse en un espacio de encuentro para instituciones, empresas y profesionales del sector procedentes de toda la región. Asimismo, puso de relieve la relevancia internacional del Foro y el compromiso de las instituciones tinerfeñas para garantizar el éxito de la próxima edición.

“Para la isla es una oportunidad magnífica para seguir estrechando los lazos con nuestros países hermanos y que puedan conocer mejor todas las opciones que Tenerife tiene para ofrecer. Pondremos todo nuestro empeño para estar a la altura de un evento de enorme magnitud que nos coloca, una vez más, en el punto de mira de Iberoamérica y como un puente de unión entre continentes”, declaró.

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El relevo de una edición histórica

Canarias toma el relevo de una edición que ha marcado un hito en la trayectoria del Foro Iberoamericano de Turismo. Celebrado del 1 al 3 de junio en San Pedro Sula bajo el lema “Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencia territorios”, el evento reunió a más de 700 participantes presenciales, más de un centenar de expertos de 23 países y representantes de gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones empresariales, universidades y empresas de toda Iberoamérica.

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A lo largo de sus jornadas se abordaron algunos de los principales desafíos que afronta actualmente la industria turística, desde la gobernanza y la cooperación público-privada hasta la innovación tecnológica, la sostenibilidad, el desarrollo del talento, la inteligencia artificial o la competitividad empresarial.

Esta tercera edición culminó con la aprobación del “Compromiso de San Pedro Sula: del diálogo a la acción, capacidades sistémicas para la transformación turística en Iberoamérica”, una hoja de ruta consensuada por las instituciones y organizaciones organizadoras, que plantea fortalecer seis capacidades estratégicas consideradas esenciales para el turismo del futuro: gobernanza, inteligencia turística, financiación, talento, sostenibilidad y cooperación regional.

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Una agenda que continuará en 2027

La celebración del IV Foro Iberoamericano de Turismo en Canarias permitirá dar continuidad a los consensos alcanzados en Honduras y avanzar en el seguimiento de los compromisos asumidos durante esta tercera edición.

Con ello, el archipiélago se convertirá durante 2027 en el principal punto de encuentro para el sector en Iberoamérica, reuniendo nuevamente a los dinamizadores del turismo: responsables de gobiernos, líderes empresariales, organismos multilaterales, instituciones, academia y expertos de toda la región, para seguir construyendo una industria turística más fuerte, inclusiva, competitiva y, sobre todo, humana.