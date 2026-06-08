Antonio Banderas zanja la polémica por su show 'Godspell' durante la visita del Papa

Al margen de su aplaudido y profundo discurso frente al Papa León XIV este domingo en el Movistar Arena de Madrid durante el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', en el que ha puesto en valor que "la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la humanidad", y ha reconocido que se quedó "hechizado por Dios", Antonio Banderas ha protagonizado titulares con motivo de la visita del Sumo Pontífice a España por la presencia de un paraguas con los colores de la bandera LGTBI en la representación su musical 'Godspell' frente al Santo Padre en la multitudinaria vigilia que se celebró el sábado en la Plaza de Lima de la capital.

Ante el aluvión de comentarios que ha desatado en redes sociales, el actor malagueño se ha mostrado tajante y ha dejado claro que "nosotros no habíamos puesto ninguna intención de que eso fuera gay o no gay". "Es un paraguas de colores, lo quitamos inmediatamente cuando se nos dijo que podría, pues eso, llamar a la susceptibilidad de las personas, pero me parece ridículo que eso se plantee a estas alturas del partido, mucho" ha expresado molesto, reconociendo que "me parece fuera de lugar, sinceramente, que se haya abierto este debate. No hace falta ni siquiera discutirlo".

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"Hay cosas mucho más importantes que está haciendo este hombre, aquí en Madrid, y muy bellas, muy bonitas. Me parece un hombre muy valiente. Está haciendo... todas las cosas que está diciendo tienen mucho sentido, y... Y los cristianos, los católicos, deben estar muy contentos. Debemos" ha zanjado, confesando que su encuentro con León XIV ha sido "muy bonito, muy emocionante, muy distinto a cualquier cosa que haya hecho anteriormente".