Sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 5 jun (EFE).-

SÁBADO 6

Jerusalén.- La principal alternativa al gobierno de Benjamín Netanyahu de cara a las elecciones israelíes de otoño no procede de la izquierda, sino de un bloque de centroderecha formado por tres dirigentes que, aun difiriendo en estilo y estrategia, comparten un objetivo: sustituir a la actual coalición y revertir lo que consideran un deterioro de las instituciones democráticas del país.

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Nueva Delhi.- Abhijeet Dipke, líder del recién creado Partido de las Cucarachas, regresa a la India desde EE. UU. para encabezar este sábado en Nueva Delhi una concentración contra el Gobierno, en la primera gran prueba callejera de un movimiento apoyado por la Generación Z que alcanzó en semanas millones de seguidores en redes sociales y que denuncia riesgos de represión.

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Madrid.- El papa León XIV aterriza en el aeropuerto de Barajas este sábado para una visita de seis días a España, un país que conoce bien desde su juventud y que comienza con tres maratonianas jornadas en Madrid, todo un desafío organizativo.

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Ereván.- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, busca la reelección en medio de las presiones de Rusia, que se opone a las aspiraciones del país caucásico de ingresar en la Unión Europea.

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Lima.- Perú se prepara para escoger este domingo al próximo presidente o presidenta del país entre la derechista Keiko Fujimori, la hija y heredera politica del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que perdió en segunda vuelta las tres últimas elecciones; y el izquierdista Roberto Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2020-2021) con la intención de retomar su proyecto truncado.

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Linstow (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa como jefe del partido conservador Unión Cristianodemócrata (CDU) en el 41º congreso de la fuerza de Mecklemburgo-Antepomerania.

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Ginebra.- Bertha Zuniga, hija de la asesinada líder indígena hondureña Bertha Cáceres, habla en una entrevista para EFE sobre el legado de su madre y su lucha por obtener justicia, diez años después de su muerte.

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Nueva York.- La película de acción “The Furious”, dirigida por el coreógrafo y cineasta japonés Kenji Tanigaki, sigue a un padre común que emprende una violenta misión de rescate tras el secuestro de su hija, en un thriller de artes marciales protagonizado por Xie Miao y Joe Taslim que se estrena en EE. UU. el 12 de este mes.

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Lisboa.- Marcha del Orgullo 2026 en Portugal bajo el lema 'Ni silencio, ni miedo' para alertar del "retroceso" de derechos.

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Rabat.- Jorge Vilda, el actual técnico de la selección femenina marroquí, considera que el Mundial 2026 traerá sorpresas, aunque confía en que Marruecos y España llegarán muy lejos y sueña con una final entre ambos equipos, en una entrevista con EFE en Rabat, en la que asegura que la pasión por el fútbol que se vive en el país magrebí es comparable a la de Argentina.

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Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México organiza la ola humana más grande del mundo con el objetivo de implementar un récord Guinness en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

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Guadalajara (México).- Inauguración de la exposición ‘El que la cambia la falla’ que reúne por primera vez el impulso creativo del exarquero Jorge Campos y el trabajo del artista visual Mario García Torres en una exposición que toma como eje el instante más solitario y definitivo del fútbol: los penales.

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Caracas.- El futbolista brasileño Ronaldinho participará en un partido de exhibición en un polideportivo de Petare, la barriada más grande de Venezuela, como parte de la Liga Monumental, un torneo en el que participan leyendas del fútbol a nivel mundial.

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DOMINGO 7

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe en su residencia oficial de Downing Street en Londres al presidente francés, Emmanuel Macron y al canciller alemán, Friedrick Merz, para abordar su apoyo continuado a Ucrania en la guerra contra Rusia.

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Lima - Perú celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes aspiran a gobernar el país para el periodo 2026-2031.

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Ereván.- Los armenios votan en unas decisivas elecciones legislativas, que pueden definir el rumbo de su política exterior, centrada hasta hace poco solo en Rusia, para muchos años.

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Pristina.- Kosovo celebra hoy elecciones legislativas anticipadas, las terceras en menos de un año y medio en esta antigua provincia serbia de mayoría albanesa que proclamó unilateralmente su independencia en 2008.

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Asunción.- Los partidos políticos de Paraguay celebran elecciones internas simultáneas para elegir a sus candidatos a los comicios municipales del 4 de octubre.

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Madrid.- El papa sigue su visita a España con una segunda jornada en Madrid protagonizada por una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles por la mañana y un encuentro por la tarde con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte para "tejer redes".

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Pekín.- Inasequible al desaliento, el empresario chino Liang Shi se presenta este año a la selectividad china por trigésima vez, convertido a sus 59 años en un símbolo de perseverancia pero también en blanco de las críticas de quienes ven en su caso un intento de atraer atención pública.

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Ginebra.- La casa de subastas Piguet presenta a EFE una emblemática obra del pintor Manolo Millares, uno de los principales artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX, que pondrá a la venta la próxima semana después de 30 años en manos de coleccionistas privados.

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Sao Paulo.- La marcha del Orgullo de São Paulo, una de las mayores del mundo, cumple este domingo 30 años, en un contexto marcado por la caída de patrocinadores y los ataques de la derecha a pocos meses de las elecciones presidenciales.

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Nueva York.- El cineasta español Hugo Ruiz estrena en el festival de Tribeca de Nueva York su nueva película, 'Dante', con una alfombra roja previa en la que atenderá a los medios junto a una de las protagonistas, la actriz Ester Expósito.

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Nueva York.- Se celebra la gala de los premios Tony, conocidos como los 'Oscar del teatro', y que reconocen las mejores obras y musicales de Broadway de la última temporada.

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Tijuana (México).- La selección de fútbol de Irán aterriza en Tijuana (México), donde instalará su campo base de cara a su participación en el Mundial, ante las trabas impuestas por Estados Unidos.

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Guadalajara (Mërxico).- Familiares de desaparecidos crearon un álbum con fichas de sus familiares que recrean las estampas del álbum oficial del Mundial 2026 para visibilizar la crisis de más de 130.000 personas sin ser localizadas en México

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LUNES

Madrid.- León XIV pronuncia este lunes un esperado discurso en el Congreso en la tercera jornada de su visita a España, que comienza con un encuentro en la Nunciatura con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en cuyas inmediaciones las víctimas de los abusos en el seno de la Iglesia mostrarán sus críticas por no ser recibidos por el pontífice.

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Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra su Junta de Gobernadores (hasta el 12 de junio), centrada en la situación en Irán, Ucrania y el Golfo Pérsico.

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Ginebra.- Numerosas tiendas y locales comerciales de Ginebra, en particular marcas internacional y de lujo, se atrincheran ante el temor de sufrir daños durante las protesta contra la cumbre del G7, convocada para el domingo 14.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Berlín.- Los ministros alemanes de Exteriores y Defensa, Johann Wadephul y Boris Pistorius, reciben a sus homólogos australianos, Penny Wong y Richard Marles.

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Roma.- Los Museos Capitolinos de Roma presentan la exposición "Diego Rivera y la construcción del arte moderno en México en el siglo XX", una gran retrospectiva del pintor y muralista mexicano, acompañada por obras de grandes maestros de la vanguardia de ese país como Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo.

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Luxemburgo.- El ministro español de Transporte, Oscar Puente, ofrece declaraciones a su llegada al Consejo del ramo de la UE en Luxemburgo.

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Nicosia.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en una reunión informal el apoyo a Ucrania, la libertad de navegación y los riesgos de la flota fantasma rusa, y la próxima estrategia de seguridad comunitaria.

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Roma.- Los Museos Capitolinos de Roma presentan la exposición "Diego Rivera y la construcción del arte moderno en México en el siglo XX", una gran retrospectiva del pintor y muralista mexicano, acompañada por obras de grandes maestros de la vanguardia de ese país como Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo.

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Londres.- Pase de prensa para la exposición sobre la obra del recién fallecido Julio Le Parc, un referente del arte óptico y kinético. Lleva por nombre 'Light. Colour. Action'. Tate Modern.

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Puebla (México).- La selección de España juega su último partido de preparación, contra Perú, antes del arranque del Mundial de Fútbol.

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Ciudad de México.- Durante décadas, habitantes de Xochimilco han defendido una cancha de fútbol ubicada dentro del cráter de un volcán extinto en el sur de Ciudad de México, un espacio que a días del Mundial 2026 fue elegido para una grabación oficial con jugadores de pelota mesoamericana.

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lgs/EFETV

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