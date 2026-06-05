Malí ofrece recompensas por información sobre líderes terroristas, incluido el jefe de Al Qaeda en el Sahel

El Gobierno de Malí ha anunciado la entrega de "recompensas económicas" por la entrega de información que permita "arrestar o neutralizar" a diversos líderes terroristas, entre ellos Iyad ag Ghali, jefe del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la rama de la organización terrorista Al Qaeda en la región del Sahel.

"En el marco de la lucha contra el terrorismo y la preservación de la seguridad nacional, el Gobierno de la República de Malí informa a la opinión pública de que se ofrecen recompensas económicas a todos los que entreguen informaciones fiables, pertinentes y utilizables que permitan el arresto o neutralización de los individuos designados", ha dicho el ministro de Seguridad maliense, Daoud Ali Mohammedine.

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Así, ha resaltado que "estas personas son activamente buscadas por los servicios competentes por su presunta implicación en la planificación, organización y ejecución de actos terroristas contra la seguridad de las personas y bienes en el territorio nacional", según un comunicado publicado por el Gobierno de Malí a través de redes sociales.

Mohammedine ha pedido por ello a la población que "demuestre vigilancia y colabore con las Fuerzas Armadas y de Seguridad a la hora de transmitir toda información susceptible de contribuir a su localización", al tiempo que ha publicado un listado con nombres e imágenes de todas las personas buscadas, entre las que figura Ag Ghaly.

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De hecho, Ag Ghaly aparece el primero, junto a una recompensa de 2.000 millones de francos centroafricanos (cerca de tres millones de euros). El líder de JNIM está ya bajo sanciones de Naciones Unidas y figura en la lista de terroristas de Estados Unidos, al tiempo que es objeto de una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Bamako ofrece además 1.500 millones de francos centroafricanos (alrededor de 2,3 millones de euros) por Amadou Kouffa, otro alto cargo de la rama de Al Qaeda en el Sahel, y Abdoulaye Mamoudou Bakaye Diallo.

Por otra parte, ha fijado una recompensa de mil millones de francos centroafricanos (unos 1,5 millones de euros) por Alghabass ag Intalla, alto cargo del grupo separatista tuareg Frente para la Liberación del Azawad (FLA), así como 500 millones de francos centroafricanos (aproximadamente 762.000 euros) por Bilal ag Cherif --también del FLA--, Sedane ag Hita --de JNIM-- y Abderrahmane al Batna al Jazairi.

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El anuncio ha llegado en medio del incremento de las operaciones del Ejército maliense y sus aliados del Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora dependiente del Ministerio de Defensa de Rusia-- en el marco de su respuesta a la ofensiva a gran escala lanzada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel y los separatista tuareg del FLA.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que la rama de Al Qaeda en la región hiciera a principios de mayo un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

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Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.