Inés García, novia de Lamine Yamal, da el salto definitivo a la fama: "Estoy en el momento más feliz de mi vida"

Semanas después de surgir los primeros rumores de relación tras ser sorprendidos disfrutando de diferentes citas en Barcelona y Sitges, Lamine Yamal decidía oficializar su historia de amor con la influencer Inés García y gritar a los cuatro vientos que está muy enamorado asistiendo con la andaluza a la fiesta con la que el Barça celebró por todo lo alto el título de Liga.

Y después de disfrutar de unas breves vacaciones juntos que han servido para afianzar su noviazgo, y mientras el futbolista se ha concentrado con la Selección Española para el Mundial de Fútbol, la creadora de contenido ha debutado en un photocall y ha roto su silencio sobre el gran momento que está viviendo al lado del ex de Nicki Nicole.

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Codéandose con celebrities de la talla de Alice Campello o Mar Flores, Inés se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la inauguración del primer pop-up en Madrid de la firma capilar Redken y, aunque todavía algo tímida ante las cámaras, ha confesado lo encantada que está con Lamine y no ha dudado en responder a las críticas que ha recibido por su relación con el jugador.

"Sobre todo estoy disfrutando de lo que me gusta hacer. Estoy super feliz y yo creo que eso que si haces algo que te hace feliz, que te motiva mucho lo haces, con mucha ilusión, no te cuesta" ha expresado con una gran sonrisa, dejando claro que "mi trabajo era este antes -de su relación con el culé-, lo es ahora y espero que lo siga siendo igual. Las críticas no me ofende, sinceramente. Creo que el aburrimiento hace mucho y yo no estoy aburrida, por eso ni leo ni quiero leer aunque te hacen que las veas. Estoy muy feliz y muy tranquila y ya está, no puedo decir mucho más".

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De ahí que confiese que está viviendo el 'boom mediático' que se ha creado por su historia de amor con Yamal "súper bien. Es que todo el rato lo mismo, estoy súper feliz, súper tranquila. Disfrutando a tope y trabajando a tope. "Estoy en el momento más feliz de mi vida, sinceramente" ha revelado.

"Todavía no hemos empezado el Mundial pero estaré igual que vosotros apoyando a España a tope, claro que sí" ha concluido, dejando en el aire si viajará a Estados Unidos para ver alguno de los partidos de su chico con la Selección.

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