Alice Campello y Álvaro Morata reaparecen de la mano y más felices que nunca tras su reconciliación

Aunque su segunda separación a principios de 2026 parecía la definitiva, y se hablaba incluso que habrían firmado el divorcio y que su ruptura no tenía marcha atrás, Alice Campello y Álvaro Morata han demostrado una vez más que el amor todo lo puede y han decidido dar una nueva oportunidad a su matrimonio. Este domingo la pareja reaparecía de lo más cómplice y cariñosa en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Metropolitano de Madrid junto a sus amigos Koke Resurrección y Beatriz Espejel y, por si quedaba alguna duda, el futbolista confirmaba su reconciliación con una preciosa declaración sobre la madre de sus hijos Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella: "No puedo vivir sin mi mujer".

Disfrutando de esta nueva etapa en su relación en la que tras varios meses separados -aunque viéndose habitualmente por sus pequeños- se han dado cuenta de que merece la pena luchar por sus sentimientos y por la familia que han creado porque no pueden ser felices sin el otro, la influencer italiana ha acaparado todos los flashes en su esperadísima aparición en la fiesta con la que la marca capilar número 1 en Estados Unidos, Redken Hair Studio, ha inaugurado su primer pop-up en la capital con la presencia de numerosos rostros conocidos como Mar Flores, Carlota Melendi, Inés García -novia de Lamine Yamal-, o Lidia Torrent y Jaime Astrain.

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Deslumbrante con un mono negro con aberturas cut-out, escote redondo y tirante spaguetti, y sandalias de taconazo negro, Alice ha respondido a las preguntas de la prensa sobre su reconciliación con Álvaro con una inmensa sonrisa, confesando que está "muy feliz" ante esta tercera oportunidad en su matrimonio que confía en que sea la definitiva después de su ruptura con el delantero en agosto de 2024, y posteriormente a principios de 2026 tras su reconciliación en enero de 2025.

Lejos de intentar vivir su felicidad lejos del foco mediático, Morata ha acudido a recoger a su mujer al evento en su coche y, entre miradas cómplices y gestos de cariño se han dirigido a un conocido restaurante del centro de Madrid para disfrutar de una romántica cena para dos antes de regresar a casa con sus 4 niños.

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Enamoradísimos y sin soltarse de la mano, la pareja ha revelado que están "muy bien" y muy felices tras su reconciliación: "Mucho, muchas gracias" ha revelado el futbolista mirando con adoración a Alice que, radiante, ha reconocido que también ella está súper feliz tras retomar su relación con el que no duda en definir como el hombre de su vida.