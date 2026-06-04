Un sistema de pictogramas facilita declaración de víctimas de delitos sexuales en España

Zaragoza (España), 4 jun (EFE).- La Policía española ha comenzado a implantar un cuaderno de pictogramas pensado para facilitar la declaración de personas con dificultad de comunicación sobre determinados hechos, como es el caso de las víctimas de agresiones sexuales.

El objetivo es que personas con trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual, problemas de lenguaje o bloqueos comunicativos puedan denunciar las agresiones en mejores condiciones comunicativas y afrontar el proceso de la manera más adecuada posible.

El cuaderno sigue el modelo de entrevista cognitiva que se utiliza habitualmente en psicología forense, y combina pictogramas, secuencias visuales y conceptos adaptados para facilitar la comunicación en delitos sexuales, sin introducir elementos que puedan contaminar el relato de la víctima.

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Con esa herramienta se pretende que puedan transmitir con precisión situaciones que, de otra manera, podrían quedar incompletas o mal interpretadas.

"Lo bueno que tiene el pictograma es que son conceptos neutros y no inducen respuestas", explicó a EFE la jefa policial Clara Pérez.

El material permite identificar emociones, lugares, acciones, partes del cuerpo o referencias temporales para ayudar a reconstruir los hechos de la manera "más libre y fluida posible", ya que no siempre resulta fácil contar algo privado delante de alguien desconocido.

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La herramienta incorpora además pestañas permanentes para que la víctima pueda expresar en cualquier momento cómo se encuentra, si necesita descansar, si quiere detener la entrevista o si no entiende alguna pregunta. Según Péréz, todo ello resulta fundamental, porque hay personas a las que el propio proceso les genera "muchísimo cansancio o presión".

El modelo prevé también la figura del "facilitador", una persona del entorno de la víctima o un especialista que ayuda a interpretar sus códigos de comunicación habituales y a adaptar la entrevista a sus capacidades concretas.

Este sistema pionero se distribuirá en las 173 unidades policiales de atención a la familia y a la mujer de España, y está desarrollado junto con el Centro para la Comunicación Aumentativa y Alternativa de la región de Aragón (noreste, donde se encuentra la ciudad de Zaragoza). EFE

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