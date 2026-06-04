León acogerá la II ‘Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León. La sostenibilidad del sector’

(Información remitida por la empresa firmante)

León, 4 de junio de 2026.-

La Junta de Castilla y León organiza la II Gala en colaboración con HOSTURCYL y promueve una jornada dedicada a la sostenibilidad en el sector hostelero

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha participado hoy en la presentación de la II ‘Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León. La sostenibilidad del sector’, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con la colaboración de HOSTURCYL, para poner en valor la labor y profesionalidad de todos los trabajadores del sector. La Gala se celebrará el próximo martes, 16 de junio, en el Palacio de Congresos de León y contará con la colaboración del Ayuntamiento de León y de la Diputación Provincial de León.

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Santonja ha destacado que "esta Gala es un homenaje colectivo a una forma de entender nuestra tierra, cultura y nuestra manera de relacionarnos con quienes nos visitan. Es también un reconocimiento al esfuerzo silencioso, constante y ejemplar de miles de profesionales que, desde la cocina, la sala, la recepción de un hotel o un pequeño establecimiento familiar, contribuyen cada día a proyectar la mejor imagen de Castilla y León y, por eso, este año esta Gala hará hincapié en la sostenibilidad social del sector".

En este sentido, el consejero ha señalado cómo "el turismo y la hostelería representan hoy uno de los sectores estratégicos para Castilla y León" y, por ello, "esta Gala nace con el objetivo de reforzar el posicionamiento de Castilla y León como uno de los grandes destinos gastronómicos de España, de Europa y del mundo". Para ello, Santonja ha incidido en "reconocer el trabajo del sector hostelero, pero también poner en valor la capacidad de la gastronomía como motor económico, cultural y turístico".

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Además, de forma previa a la celebración de la Gala, se ha organizado una jornada formativa dirigida a los profesionales del sector, que se celebrará durante la mañana del día 16 de junio, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC.

II Gala Hostelería y Turismo

*Tras la celebración de la primera Gala el año pasado en el Teatro Liceo de Salamanca, en esta nueva convocatoria serán homenajeados nueve restaurantes históricos, uno por cada provincia de la Comunidad, seleccionados por las asociaciones provinciales de hostelería por su trayectoria, su compromiso con la cocina tradicional y su contribución a preservar la identidad gastronómica castellana y leonesa.

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Los premiados serán el Hostal Restaurante Doña Juana de Ágreda (Soria), el Restaurante El Alfoz de Villagonzalo de Pedernales (Burgos), el Restaurante Alcaravea en Ávila, el restaurante Ángela en Valladolid, el restaurante Entrepeñas en Geras (León), el restaurante Casa Aurelia en Villaralbo (Zamora), el Mesón Cervantes en Salamanca, la Finca El Rancho de la Aldegüela en Torrecaballeros (Segovia) y el Hotel Restaurante Estrella del Bajo Carrión en Villoldo (Palencia).

Además, se otorgarán también dos accésits especiales, uno de carácter regional, que ha recaído en el Restaurante Lera, de Castroverde de Campos (Zamora); y un accésit nacional, que se otorga al Restaurante Solana, de Ampuero (Cantabria). Estos accésits han sido designados por HOSTURCyL, con el objetivo de destacar trayectorias especialmente relevantes para el sector. Como novedadimportante, este año se reconocerán distintos perfiles profesionalesdel sector hostelero y hotelero, premiando categorías como dirección hotelera, recepción, gobernanza, camareras de pisos, servicio de sala, coctelería, cocina y sumillería.Con ello, se pretende visibilizar y poner en valor el trabajo, la dedicación y la excelencia de todos los profesionales que forman parte de la cadena de servicio y que contribuyen diariamente al prestigio de la hostelería de Castilla y León.

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Jornada profesional

*El martes 16 por la mañana, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León-MUSAC, se celebrará una jornada profesional dedicada a la sostenibilidad, la innovación y el futuro del sector hostelero.Se trata de un gran encuentro del sector que reunirá a empresarios, profesionales, asociaciones, instituciones, escuelas de hostelería, productores agroalimentarios, cocineros, medios de comunicación y representantes del ámbito turístico y cultural.

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En este sentido, en la presentación, el consejero ha señalado que "el sector vive un importante proceso de profesionalización y consolidación. Hoy la hostelería y el turismo de Castilla y León es sinónimo de calidad, de excelencia en el servicio, de innovación y también de estabilidad laboral".

Las ponencias de la jornada profesional tienen un objetivo motivacional, como forma de reconocer y poner en valor a las profesiones imprescindibles para el buen funcionamiento de la hostelería que, en muchas ocasiones, no están tan reconocidas y valoradas.

Emisor*Junta de Castilla y León

Contacto

Nombre contacto: Laura G. Morey

Descripción contacto: COIRA Comunicación

Teléfono de contacto: 653 673 366