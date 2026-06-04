La claves del regreso de Delcy Rodríguez y el crudo venezolano a India

Nueva Delhi, 4 jun (EFE).- Venezuela ha pasado en dos meses de no vender petróleo a la India, lo que sucedía desde mayo de 2025, a convertirse en su cuarto proveedor de crudo, un giro que marca la visita oficial de la presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, a Nueva Delhi.

Rodríguez fue recibida este jueves por el primer ministro indio, Narendra Modi, en la Hyderabad House, sede de los encuentros bilaterales de alto nivel en la capital india, durante una visita de cinco días centrada en energía, comercio e inversión.

PUBLICIDAD

Estas son las claves que rodean la visita:

Venezuela se convirtió en abril y mayo pasados en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India, solo por detrás de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, según datos de la consultora Kpler.

La India importó 319.200 barriles diarios de crudo venezolano en mayo, un 13,9 % más que el mes anterior. Antes de abril, el país asiático no compraba petróleo venezolano desde mayo de 2025.

Rodríguez ya había viajado a la India en febrero de 2025 como ministra de Petróleo, cuando Caracas trataba de ampliar sus ventas al país asiático.

Ahora llega como presidenta encargada del pañis y con las compras indias reactivadas tras la flexibilización de sanciones estadounidenses.

La India importa cerca del 90 % del petróleo que consume y, antes de la guerra en Oriente Medio, recibía alrededor de la mitad de ese crudo a través del estrecho de Ormuz, ahora bloqueado de facto desde el pasado 28 de febrero.

PUBLICIDAD

La crisis ha encarecido el petróleo, presionado a la rupia y llevado a Nueva Delhi a buscar proveedores alternativos, incluidos mercados menos habituales como Venezuela, Ecuador, Argelia e Irán.

Estados Unidos ha presentado el petróleo venezolano como una alternativa al crudo ruso, después de apresar en enero al presidente Nicolás Maduro y tomar el control de las ventas petroleras venezolanas.

Aunque Washington prorrogó hasta mediados de junio una exención temporal sobre el crudo ruso, la Administración de Donald Trump ha presionado a Nueva Delhi para reducir esas compras.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo recientemente que EE. UU. quiere vender a India "tanta energía como estén dispuestos a comprar" y que también hay "oportunidades con el petróleo venezolano".

La agenda de Rodríguez incluye una parada en Jamnagar para conocer la refinería de Reliance Industries, el mayor complejo de refinación del mundo y posible destino del crudo venezolano, según fuentes cercanas a la visita consultadas por EFE.

Las conversaciones también pueden abordar la situación de ONGC Videsh, filial internacional de la petrolera estatal india, que participa en el sector energético venezolano y mantiene dividendos pendientes vinculados al proyecto petrolero de San Cristóbal.

Rodríguez tiene previsto además visitar la sede del Grupo Tata en Bombay y mantener contactos con la Alianza Solar Internacional para explorar proyectos de energías limpias.