Apple cambia de planes para el visor Vision Pro y centra sus esfuerzos directamente en las gafas inteligentes

Apple ha cambiado sus planes para el mercado de la realidad aumentada (AR) y realidad extendida (XR) para poner el foco únicamente en sus próximas gafas inteligentes, con dos productos que lanzará en 2027 y 2029.

El reconocido analista Ming-chi Kuo, desde su cuenta en X (antes Twitter), ha compartido la nueva estrategia de Apple para los visores XR y gafas inteligentes. Frente a la que compartió hace aproximadamente un año, afirma que "solo quedan dos productos de gafas inteligentes visibles en la hoja de ruta".

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Se trata de una restructuración vinculada a la llegada del próximo CEO, John Ternus, en la que el analista destaca la eliminación de la línea Vision Pro. El visor de realidad mixta ha sido una de las mayores apuestas de Apple de los últimos años, y así lo señaló la propia compañía en el comunicado de lanzamiento en 2023, cuando lo calificó como "el dispositivo electrónico personal más avanzado jamás creado".

Según Kuo, Apple está reasignando recursos hacia las gafas inteligentes, "con un mayor potencial para el mercado masivo". Las palabras del analista llegan tras el último boletín del periodista de Bloomberg Mark Gurman, en la que afirma que Apple quiere que sus próximas gafas inteligentes lideren el mercado para convertirlas en un fenómeno de masas.

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Los dos productos visibles en la hoja de ruta de la firma de Cupertino. El primero son las gafas inteligentes AR/XR de Apple que se caracterizan por tener una pantalla e estar impulsadas por guías de onda ópticas. El analista afirma que este dispositivo se habría retrasado hasta 2029.

La apuesta de Apple para 2027 son unas gafas con IA sin pantalla,con las que se enfrentará directamente con Meta en el mercado de gafas inteligentes que actualmente está dominado por las Ray-Ban Meta.