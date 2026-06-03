La labor del Gobierno es desaprobada por el 48 % de los uruguayos, según una encuesta

Montevideo, 3 jun (EFE).- El 48 % de los uruguayos desaprueba la labor del Gobierno y el 20 % la aprueba, según una encuesta presentada este miércoles por la consultora Opción.

Ante la consulta de cómo evalúan los entrevistados la gestión de la administración encabezada por Yamandú Orsi, un 30 % dijo que no es ni buena ni mala, un 26 % respondió que es mala, un 22 % que es muy mala, un 16 % que es buena y un 4 % que es muy buena.

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Esto indica que en el segundo trimestre de este año la aprobación marcó "una tendencia de declive en el respaldo al Gobierno".

La misma había sido de un 30 % en el segundo trimestre de 2025, de un 29 % en el tercero, de un 28 % en el último de ese año, de un 23 % en el primer trimestre de 2026 y de un 20 % en el actual.

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En el caso de la desaprobación, comenzó siendo de un 19 % y luego subió a 22 % en el tercer trimestre de 2025, a 30 % en el cuarto, a 38 % en el primero de 2026 y ahora a 48 %.

La encuesta señala también que la mirada sobre el Gobierno sigue estando "fuertemente segmentada" por electorados: entre quienes votaron al oficialista Frente Amplio en 2024, la aprobación duplica a la desaprobación (38 % a 19 %), mientras que tres de cada cuatro votantes de la oposición desaprueban.

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Más allá de esto, apunta que, tanto entre los votantes del Frente Amplio como entre los de la Coalición Republicana, "la aprobación ha mostrado un comportamiento a la baja y la desaprobación al alza".

Por otro lado, el informe detalla que la aprobación del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, es superior a la del Gobierno (26 % a 20 %), aunque subraya que "también en esta dimensión hay saldo evaluativo negativo y tendencia declinante respecto a trimestres anteriores".

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El documento presenta resultados de una encuesta telefónica de alcance nacional hecha a 869 entrevistados y llevada a cabo en dos períodos: del 21 al 27 de abril y del 23 al 28 de mayo.

"En el caso de las proporciones de las variables de interés de este informe, el margen de error máximo es de +/- 3.5 % para un nivel de confianza del 95 % y se calcula teniendo en cuenta el diseño muestral y la metodología de ponderación implementada", concluye. EFE

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