Enrique Riquelme anuncia a Fernando Hierro como director de la cantera del Real Madrid

Madrid, 3 jun (EFE).- El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme aseguró este miércoles que el exfutbolista Fernando Hierro será su director de cantera y máximo responsable de 'La Fábrica'.

Riquelme, que ya anunció un acuerdo con Raúl González para incorporarse a su organigrama como director deportivo, informó a través de su cuenta en la red social 'X', que Fernando Hierro será el encargado de dirigir la Ciudad Deportiva de Valdebebas para levantar una academia con "estructura, valores y ambición de llegar al primer equipo".

PUBLICIDAD

"La Fábrica' necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo. Fernando Hierro se incorpora como Director de 'La Fábrica' para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo", dijo.